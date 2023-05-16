Жирная точка в отношении "Кинжалов": как россияне опозорились и все потеряли

Демилитаризация России идет по плану. Сегодняшняя ночь стала не только триумфом украинской ПВО, но и полным позором российской армии.

Как россияне уже второй раз опозорились

После того как две недели назад украинские силы ПВО с помощью американских Patriot сбили "Кинжал", российская армия оказалась на перепутье. У генералов было два пути.

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Или больше не стрелять своими "Кинжалами" туда, где могут быть системы ПВО из Patriot. Говорить, как раньше, что это случайность, что ракета неисправна и был просто плохой день. То есть кое-как оставить сомнения в способности американского оружия противостоять российским супер-пупер сверхзвуковым ракетам. Тем более была только одна ракета.

Или сделать массированный обстрел, применив больше своих "Кинжалов", чтобы подстрелить Patriot, пробить защиту и говорить потом всем, что сбивание "Кинжала" это досадная случайность. Тем более, что какой бы ни был дорогой "Кинжал", система Patriot все равно дороже. Разменять, условно, три "Кинжала" на один Patriot россияне были готовы. Однако это был рискованный сценарий. Когда ставишь на карту все сразу, идешь ва-банк. Или ставишь на русский "авось".

И россияне поставили все. Они снова решили доказать, что лучшие. И опять опозорились.

Демилитаризация России продвигается

Ночью было громко. Как заявили украинские военные, из шести самолетов МиГ-31К было выпущено 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и 3 ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Все это было уничтожено, поставив жирную точку в вопросе, какие технологии сильнее и способно ли российское оружие тягаться с американскими системами.

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Если кому-то в мире требовались доказательства, они их получили. Если кто-то на рынке оружия сомневался, теперь сомнений не будет. Если кто-то в западном мире еще боялся российского оружия, теперь они должны окончательно понять, что бояться нечего.

Если кто-то в США еще сомневался, нужно ли Украине давать новейшее оружие, то они также получили ответ. Каждая поставка в Украину оружия на несколько миллиардов долларов принесет в перспективе заказов на сотни миллиардов долларов для американских вооруженных корпораций.

Европейские производители это тоже видят. Поэтому также есть мотивация толкать свое правительство в направлении предоставления Украине все более современных вооружений, которые будут уничтожать российское оружие. Они будут уничтожать и оставшиеся мифы о силе российского оружия.

Вот так и происходит демилитаризация. Вот так продвигается демилитаризация России. Под аккомпанемент заявлений голоса Кремля, что они демилитаризуют Украину.