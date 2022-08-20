Воздушные силы ВСУ уничтожили еще 3 вражеских беспилотника
Источник:Воздушные силы ВСУ
За минувшие сутки Воздушные Силы сбили три вражеских БПЛА. Силы ПВО возымели такой успех на юго-восточном направлении.
Воздушные Силы ВСУ сбили беспилотники россиян оперативно-тактического уровня. Об этом стало известно из сообщения на их официальной странице.
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Силы ПВО уничтожили три беспилотника россиян
В течение суток 19 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на юго-восточном направлении уничтожены три российских беспилотника оперативно-тактического уровня,
– говорится в сообщении.
Воздушные силы сбили все 4 ракеты, выпущенные россиянами по Днепропетровской области
Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 4 вражеские ракеты. То есть все, которые направили россияне против мирного населения. оккупанты пытались атаковать область ракетами типа "Калибр".
Глава Днепропетровской ОВА поблагодарил наших защитников в рядах Воздушных сил. "Крутое начало субботы от наших военных", – написал Валентин Резниченко.
Общие потери врага по состоянию на 20 августа
- личного состава – 44 900 (+200) человек;
- танков – 1907 (+8) единиц
- боевых бронированных машин – 4212 (+17) единиц
- артиллерийских систем – 1018 (+2) единиц
- РСЗО – 266 (+0) единиц
- средства ПВО – 141 (+0) единица
- самолетов – 234 (+0) единицы
- вертолетов – 197 (+0) единиц
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8) единиц
- крылатые ракеты – 190 (+0) единиц
- корабли / катера – 15 (+0) единиц
- автомобильной техники и автоцистерн – 3137 (+7) единиц
- специальная техника – 93 (+3) единицы.
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