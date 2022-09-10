ПВО в Днепре сбила крылатую ракету оккупантов, в области слышали по меньшей мере 2 взрыва
Источник:воздушное командование "Восток"
ПВО в Днепре в ночь на 10 сентября сбила крылатую ракету оккупантов. На территории области слышали по меньшей мере 2 взрыва.
Информация о взрыве в Днепре появилась в 1:15. А уже в 01:41 СМИ сообщили о втором взрыве.
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Позже воздушное командование "Восток" сообщило о сбитой вражеской ракете.
Подтверждаем работу ПВО в Днепре. Сбита одна крылатая ракета,
– указано в сообщении.
Украинцы в комментариях благодарят героев за защиту.
Кроме того, в ночь на 10 сентября сообщили о взрывах в Харьковской области и в Николаеве.
Людям напоминают, что нельзя игнорировать воздушную тревогу. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать своей безопасностью. Соблюдение правил спасает жизнь.
В Украине создали уникальную систему противовоздушной обороны
Юрий Игнат – спикер командования Воздушных сил ВСУ – заявил, что в Украине создали уникальную систему противовоздушной обороны. Она не имеет аналогов в мире. Детали пока не раскрывают.
В то же время, Украина нуждается в современных системах, которые будут предоставлять страны-партнеры.
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