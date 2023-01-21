На здании МВД в Москве также появился "Панцирь-С1": что так испугало оккупантов

Российская "спецоперация" продолжается по плану – оккупанты отказались от идеи захватить Украину за несколько дней и начали устанавливать ПВО в Москве. Еще один "Панцирь" был замечен на крыше МВД.

Соответствующее фото опубликовал украинский активист Сергей Стерненко. Кремль поручил министерству обороны подготовиться к атаке украинских дронов.

К теме Готовят удары по "центрам принятия решений", – Фейгин о системах ПВО на крышах Москвы

В Москве появился еще один "Панцирь-С1"

На крыше здания ГУ МВД России появился комплекс ПВО "Панцирь-С1". Ранее такой же установили на крыше здания министерства обороны страны-агрессорки и на других московских домах.

Москва, МВД, ПВО,

– написал Стерненко.

Системы ПВО размещают в густонаселенных жилых кварталах, преимущественно вблизи аэропортов и аэродромов. Еще один комплекс установили возле резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина в подмосковном Ново-Огаревом.



На здании МВД установили ПВО / Фото с телеграма Сергея Стерненко

Интересно Не только "Панцири" на крышах: в России уже отчитываются о работе ПВО под Москвой

оккупанты боятся украинских беспилотников

По информации Bloomberg, российские власти поручили развернуть системы противовоздушной обороны в Москве и ее окрестностях после нескольких атак беспилотников в центральной части страны. Местные жители недавно опубликовали в социальных сетях ряд фотографий кранов, поднимающих системы "Панцирь" на крыши в центре Москвы. Кроме того, оборонные сооружения установили в западном пригороде, недалеко от официальной резиденции президента Владимира Путина.

В прошлом месяце беспилотники атаковали военные базы в Саратове и Рязани, что примерно в 500 километрах от Москвы. Российские чиновники, знакомые с ситуацией, на условиях анонимности рассказали, что именно это отразилось на решении Кремля о ПВО. По их словам, новые системы дополнят существующие противоракетные комплексы, установленные вокруг столицы.

Россия традиционно обвинила Украину в атаках на свои базы. Несмотря на это, в Генштабе ВСУ официально не подтверждали свою причастность. Спикер Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о развертывании систем в министерство обороны. Также в России начали проверять бомбоубежища по всей стране, которые спустя более 30 лет после окончания холодной войны стали заброшенными.