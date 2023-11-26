В скором времени получат иностранные ПЗРК: Наев отметил успехи мобильных огневых групп на Сумщине
Источник:Генштаб ВСУ
Командующий Объединенными силами ВСУ посетил тренировку мобильных огневых групп на Сумском направлении. Защитники продолжают оттачивать свои навыки и умения для эффективного выявления вражеских целей в воздухе.
Сергей Наев отметил успехи украинских бойцов. Они мужественно защищают гражданское население и объекты критической инфраструктуры во время террористических атак России, которые происходят почти каждый день.
Вашему вниманию Как украинские бойцы сбивают "Шахеды": в ВСУ показали мощную работу защитников неба
"Эти украинские защитники сбили четыре ударных беспилотных летательных аппарата типа Shahed", – отметил Наев.Обратите внимание! Британские издания Reuters и The Sun показали работу украинской ПВО в ночь на 25 ноября. Однако в Воздушных силах считают, что на опубликованных кадрах "нет ничего такого". В то же время военно-политическое руководство Украины запрещает снимать работу ПВО, потому что это помогает врагу.
Как оснащены мобильные огневые группы
Защитники неба из мобильных огневых групп вооружены крупнокалиберными пулеметами, а также имеют вспомогательные средства для целеуказания.
Каждая группа имеет прожекторы для выполнения заданий ночью, лазерные целеуказатели и планшеты, на которых передается информация о направлении движения беспилотников,
– перечислил Наев.
К тому же, в ближайшее время мобильным огневым группам передадут переносные зенитно-ракетные комплексы иностранного производства.Обратите внимание! Противовоздушная оборона в Северной операционной зоне имеет несколько эшелонов. Кроме мобильных огневых групп, привлечены подразделения Воздушных сил ВСУ с более мощным оружием.
Украинская ПВО: последние новости
- Секретарь СНБО анонсировал усиление противовоздушной обороны новыми западными системами. Ими будут прежде всего защищать объекты критической инфраструктуры.
- Ночью 26 ноября российские оккупанты снова запустили дроны по Украине. Из девяти вражеских "Шахедов" Силы обороны Украины уничтожили восемь.
- Кроме того, защитники неба хорошо поработали во время одной из самых массированных атак – ночью 25 ноября. Тогда наши бойцы уничтожили 74 дрона из 75.