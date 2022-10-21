Сейчас трудно говорить о том, действительно ли заканчиваются у Украины ракеты для систем ПВО. Однако такая проблема рано или поздно возникнет, главное решать ее раньше времени.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Ранее сообщалось о том, чего ждать Украине, если в Конгресс США придут республиканцы.

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Ракеты для систем ПВО могут заканчиваться

Жданов отметил, что такая проблема может рано или поздно возникнуть. Сейчас трудно сказать, сколько еще у нас таких ракет есть, но запасы не бездонные, и поэтому такое может произойти. Есть страны, которые производят подобные ракеты, поэтому это проблема, которую можно решить. Главная задача не решать ее постфактум, когда ракеты закончатся, а начать ее решать заранее.

Чтобы не было, как с зенитной артиллерией, которую достали со складов тогда, когда на нас посыпались дроны-камикадзе,

– заметил военный эксперт.

Жданов прокомментировал, заканчиваются ли у Украины ракеты для систем ПВО: смотрите видео

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Он продолжил, что заявление о том, что ракеты для систем ПВО заканчиваются, может быть использовано и для того, чтобы Западные партнеры предоставили нам лучшие средства. Сейчас на увеличение объемов поставок вооружения будут намекать все. В США продолжается активная предвыборная кампания, а это самые популярные лозунги. Какими бы ни были внутренние проблемы американцев, все равно большинство населения поддерживает передачу оружия Украине.

"Поэтому мы можем слышать и заявления, которые будут намекать на то, что нужно давать другое оружие, более мощное вместо того, что заканчивается в Украине", – подчеркнул Жданов.

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