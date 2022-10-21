Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Раніше повідомлялось про те, чого чекати Україні, якщо до Конгресу США прийдуть республіканці.

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Ракети для систем ППО можуть закінчуватись

Жданов зазначив, що така проблема може рано чи пізно виникнути. Нині важко сказати, скільки ще в нас таких ракет є, але запаси не бездонні, й тому таке може статись. Є країни, які виробляють подібні ракети, тому це проблема, яку можна вирішити. Головне завдання не вирішувати її постфактум, коли ракети закінчаться, а почати її вирішувати заздалегідь.

Щоб не було, як з зенітною артилерією, що її дістали зі складів тоді, коли на нас посипались дрони-камікадзе,

– зауважив військовий експерт.

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Він продовжив, що заява про те, що ракети для систем ППО закінчуються може бути використана й для того, аби Західні партнери надали нам кращі засоби. Зараз на збільшення обсягів постачання озброєння будуть натякати всі. У США триває активна передвиборча кампанія, а це найпопулярніші гасла. Якими б не були внутрішні проблеми американців, усе одно більшість населення підтримує передачу зброї Україні.

"Тому ми можемо чути й заяви, які будуть натякати на те, що треба давати іншу зброю, більш потужну замість тої, що закінчується в Україні", – наголосив Жданов.

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