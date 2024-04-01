Украину накрыла пыль из Сахары: фото непогоды из разных городов страны

Украину 1 апреля накрыло запыление, которое пришло в атмосферу из африканской пустыни – Сахары. Вследствие этого в небе в городах нашего государства солнце закрыли облака, содержащие слой пыли.

В частности, облако пыли уже успели увидеть жители таких городов, как Киев, Львов, Ивано-Франковск и тому подобное. Как выглядело опыление, которое пришло в Украину из Сахары – читайте в материале 24 Канала.

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Как выглядела пыль из Сахары в разных городах Украины

В соцсети Х пользовательница с ником @juli_archangel показала, каким было опыление в Днепре. На кадрах можно увидеть, как небо закрыло облако с опылением.

В Днепре увидели пыль, которая пришла из Сахары / Фото со страницы @juli_archangel в соцсети Х

Другая пользовательница в соцсети Х с ником @arrieeeeeeeeel показала, что пыль, которая пришла в Днепр закрыла за собой солнце, окутав город облаками.

В Днепре пыль из Сахары закрыла солнце / Фото со страницы @arrieeeeeeeeeeel в соцсети Х

Пользователь в соцсети Х с ником @nFvaB отмечает, что небо от пыли из Сахары уже второй день тускнеет и закрывает за собой солнце.

Пыль из Сахары заслоняет солнце уже второй день / Фото со страницы @arrieeeeeeeeel в соцсети Х

Пылевое облако также добралось уже и до Прикарпатья. В частности, жители Ивано-Франковска видели, как небо покрылось слоем пыления, из-за чего ограничилась видимость.

Пылевое облако видели и на Прикарпатье / Фото из фейсбука "ПИК"

Непогоду также зафиксировали в Киеве и Львове. В частности, пыль из Сахары также покрыла в этих городах небо, несмотря на это, в городах сохранялась солнечная погода и тепло.



Во Львове видели пылевое облако из Сахары / Фото 24 канала



Опыление видели и в Киеве / Фото 24 Канала