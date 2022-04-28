Пылает не только в России: в Минске вспыхнул масштабный пожар

В Минске произошел большой пожар на одной из строительных площадок. Некоторые улицы города накрыло облако густого черного дыма.

Символично, что пожар произошел вблизи Партизанского проспекта.

Актуально Россия боится повторения другими кораблями судьбы "Москвы", – Одесская ОВА

Вспыхнуло на здании

Местное МЧС утверждает, что пожар произошел на одном из зданий города. Там якобы вспыхнуло много минеральной ваты.

Огонь был виден на других улицах / Фото euroradio

В Минске произошел большой пожар: смотрите видео

Напомним, недавно в России было много "загадочных" пожаров. 25 апреля горели:

нефтебаза, склад нефти на военной базе, мясокомбинат и предприятие "Агропромкомплект" в Брянске;

дом в Санкт-Петербурге;

авиабаза в Уссурийске;

участки полиции в Москве, Иркутске и Новосибирске.

А 28 апреля в Тюмени горел торговый центр.

К теме – в российском Брянске горела нефтебаза: смотрите видео