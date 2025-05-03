Нулевая видимость: Киев и Киевскую область накрывает пылевая буря

Вечером 3 мая столичные паблики начали распространять информацию о пылевой буре в Киевской области. Телеграм-каналы публикуют видеодоказательства.

В сети сообщат о пылевых бурях на Киевщине, в Киеве, а также Житомирской и Ровенской областях, передает 24 Канал.

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Непогода в столице

Позже, около 19:00, в Укргидрометцентре дали разъяснения ситуации в Киевской области. Там предупредили, что в ближайший час с удержанием до конца суток 3 мая в столице ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Также в Киеве и области ожидаются грозы.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Специалисты призывают во время сильного ветра плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Телеграмм-каналы пишут об очень плохой видимости на Киевщине. Поэтому стоит быть осторожными на дорогах.

Пылевая буря на Киевщине: смотрите видео

Непогода на Ровенщине: смотрите видео

К слову, порывы ветра и грозы днем 4 мая накроют Киев, западные, северные регионы, а также Винницкую и Черкасскую области.