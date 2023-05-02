В США мощная пылевая буря ослепила водителей: 70 авто столкнулись, многие погибли

В США 1 мая свирепствовала пылевая буря. Местные правоохранители сообщили о гибели не менее 6 человек.

В эпицентре бедствия оказался штат Иллинойс. Видимость там снизилась практически до нуля. Это привело к масштабным ДТП. Столкнулись около 70 автомобилей.

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Сообщают, что два грузовика сгорели на месте инцидента. В больницу с разными видами травм госпитализировали десятки человек. Речь идет о не менее 30 пострадавших. Самому младшему – 2 года, самому старшему – 80. Сообщают, что некоторые из пострадавших – в тяжелом состоянии.

Песчаная буря в США: смотрите видео

Среди обломков грузовиков также нашли тела 6 погибших. Пока удалось идентифицировать лишь одну жертву – это 88-летняя Ширли Харпер. Личности других погибших установят в ближайшее время.

Движение на дороге, где произошло жуткое столкновение автомобилей, остановили.

В сети люди делятся жуткими апокалиптическими кадрами. Спасатели продолжают работать на месте трагедии.