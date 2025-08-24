На Херсонщине началась масштабная пылевая буря
- В Херсонской области зафиксирован сильный ветер, дожди и пылевые бури, начавшиеся вечером 24 августа.
- Из-за непогоды существенно ухудшилась видимость на дорогах.
В Херсонской области фиксируют сильный ветер и дожди. Область также накрывают песчаные бури.
Непогода началась вечером 24 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Смотрите также Готовьте свитера – надвигается похолодание: прогноз погоды на 25 августа
Что известно о буре в Херсонской области?
В Херсонской области началась непогода. Фиксируют шквальный ветер, местами с дождем. Также по всей области бушуют пылевые бури.
Из-за непогоды видимость на дорогах существенно ухудшилась.
Что такое пылевая буря?
Пылевая буря – атмосферное явление, когда сильный ветер (10 метров в секунду и более) поднимает с поверхности почвы большие массы пыли, песка или частиц земли. Это снижает видимость до 1 – 9 километров, а иногда до сотен или даже десятков метров. Воздух приобретает сероватый, желтоватого или красноватого оттенка в зависимости от почвы. Чаще всего возникает в пустынях, полупустынях и степях.
В Херсонской области бушует непогода: смотрите видео
Пылевые бури в Херсонской области: смотрите видео
Непогода в Украине: последние новости
- На День Независимости, 24 августа 2025 года в Украине, в частности на высокогорье, выпал первый снег. В эксклюзивном комментарии 24 Каналу синоптики Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии назвали причину такой погоды и сказали, является ли снег в августе аномалией.
- По состоянию на 09:30 24 августа в урочище Заросляк был западный ветер 2 – 8 метров/секунду, температура воздуха +2 градуса. Продолжались осадки в виде дождя и града.