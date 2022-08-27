Пытается забыть об Украине, – Ступак объяснил, как изменилась риторика лукашенко

белорусские войска продолжают находиться на границе с Украиной, чем уводят украинскую армию. Однако сухопутного наступления пока не планируется. Кроме того, лукашенко все реже стал говорить об Украине.

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. Последние две-три недели он наблюдал за риторикой лукашенко и заметил, что белорусский диктатор за это время вообще об Украине ничего не говорит.

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По его словам, лукашенко вспоминает о сельском хозяйстве, полевых работах, то есть все, что угодно, но ничего об Украине.

Ведь там был "хлопок" в белоруси. И ничего, не было никаких угроз. Тому подобное. И только вчера он начал расходиться о том, что в Украине нацики сидят на верхушках. Я подумал, о, проснулся лукашенко,

– признается Ступак.

Он говорит, что теперь началась история о том, что они с путиным уже обустроили самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие.

По его мнению, лукашенко пытается забыть об Украине, но ему там дают пинок периодически и говорят об Украине.

белорусский диктатор александр лукашенко посмел цинично поздравить Украину с Днем Независимости и пожелал мира. Но даже в этот день с территории беларуси на нас летели ракеты. белорусский оппозиционер Павел Латушко считает, что это "поздравление" лукашенко было направлено на белорусов, а не украинцев.

Ступак о риторике лукашенко по отношению к Украине: видео



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