Пытается забыть об Украине, – Ступак объяснил, как изменилась риторика лукашенко
белорусские войска продолжают находиться на границе с Украиной, чем уводят украинскую армию. Однако сухопутного наступления пока не планируется. Кроме того, лукашенко все реже стал говорить об Украине.
Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. Последние две-три недели он наблюдал за риторикой лукашенко и заметил, что белорусский диктатор за это время вообще об Украине ничего не говорит.
К теме Угрозы лукашенко о готовности бомбардировщиков с ядерным оружием: о каких самолетах говорится
По его словам, лукашенко вспоминает о сельском хозяйстве, полевых работах, то есть все, что угодно, но ничего об Украине.
Ведь там был "хлопок" в белоруси. И ничего, не было никаких угроз. Тому подобное. И только вчера он начал расходиться о том, что в Украине нацики сидят на верхушках. Я подумал, о, проснулся лукашенко,
– признается Ступак.
Он говорит, что теперь началась история о том, что они с путиным уже обустроили самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие.
По его мнению, лукашенко пытается забыть об Украине, но ему там дают пинок периодически и говорят об Украине.Любопытно! белорусский диктатор александр лукашенко посмел цинично поздравить Украину с Днем Независимости и пожелал мира. Но даже в этот день с территории беларуси на нас летели ракеты. белорусский оппозиционер Павел Латушко считает, что это "поздравление" лукашенко было направлено на белорусов, а не украинцев.
Ступак о риторике лукашенко по отношению к Украине: видео
Угроза наступления из беларуси: последние новости
- Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, сколько военных россии находятся в беларуси. Он заверил, что достаточного количества живой силы, которая вскоре может пополнить статистику потерь врага, там сейчас нет.
- По оценкам разведки, это около тысячи военнослужащих россии. Кроме того, на территории страны-миньона развернули два узла связи. "Это скромное количество российских военных", — подчеркивает Скибицкий, что свидетельствует о минимальной угрозе сухопутного вторжения с территории беларуси.
- Скибицкий также рассказал о живой силе белорусов. Он отметил, что вблизи границы сейчас находятся только отдельные подразделения сил специальной операции. В то же время наша разведка не фиксирует перекидывание сухопутного контингента или наращивания.
- Но он подчеркнул, что недооценивать беларусь пока нельзя. По меньшей мере, потому, что россияне используют ее для ракетных обстрелов нашего государства. Там находится один дивизион ракетного комплекса "Искандер".