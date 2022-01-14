Пытают и не лечат: дочь 4 года пытается спасти пленного отца
Источник:24 канал
С 2018 года Виталия Атаманчука удерживают в плену пророссийские боевики. Его дочь не теряет надежды связаться с отцом и просит о помощи, но безрезультатно.
Елена Майбоженко покинула родной Донецк в 2014 году, когда город обстреливали боевики. Впоследствии переехала в Киевскую область с детьми и мужем.
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А вот уговорить родителей покинуть дом, в котором прожили всю жизнь, не удалось. В 2018 году отца Елены Виталия Атаманчука пророссийские боевики захватили в плен. Сейчас он за решеткой в 32-й колонии в Макеевке. Там мужчина получил травму бедра.
В течение трех месяцев он лежал прикованным к постели. Ему не давали лекарства, не оказывали медицинскую помощь. Отцу сейчас 70 лет. Сколько он может прожить в таком состоянии, если у него не срастется кость?
– рассказала Елена.
Связи с отцом нет
По версии боевиков временно оккупированной территории Донецкой области, Виталий Атаманчук упал на ногу, когда передвигался в тюрьме. Но Елена не верит, связаться с отцом не может.
Каждую субботу женщина вместе с сыном Дамиром приходит в храм ставить свечу за здоровье отца. Ведь надежды на освобождение почти не осталось.
Елена Майбоженко с сыном в церкви / Скриншот с видео 24 канала
Елена обращалась с заявлениями в международные организации, а также СБУ, прокуратуру, к президенту и омбудсмену Людмиле Денисовой. Но насобирала только толстую папку с отписками.
Дочь пленного Виталия Атаманчука / Скриншот с видео 24 канала
"В письме, которое я получила от Денисовой, нет ни одного факта, что они что-то делают для того, чтобы освободить моего отца. Когда говорится об ОБСЕ, Красном Кресте, когда мы делаем запросы в эти организации, нам звонят и говорят, что нашими родственниками занимаются. Но никакой информации нет", – отметила Елена.
Дочь пленного Виталия Атаманчука о поисках отца: смотрите видео
В канун праздников родственникам обещали, что будет обмен "60 на 60". Но по неизвестным причинам он не состоялся. До последнего Елена верила, что скоро увидит отца.
Фото Виталия Атаманчука, находящегося в плену / Скриншот с видео 24 канала
Что говорят власти
По традиции перед Новым годом на телевидении поднимают вопросы обмена пленными. Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона говорил, что есть немало списков на обмен, и они направлены куда следует. Впрочем, никакой конкретики.
"Есть списки, которые отдельно поднимаются на заседаниях. Есть списки по крымским татарам, есть списки по поводу наших пленных, которые находятся в России. Все эти списки есть, и над этим мы работаем", – отметил президент.
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Москва отказывается обменять "всех на всех"
Украина готова к обмену. Впрочем, Москва не принимает это предложение и не идет на уступки. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Если мы считаем, что достигли определенного уровня в переговорах, предлагаем любой вариант, чтобы освободить наших людей. Мы говорим – давайте женщин, тех, кто беременны, больны, давайте гражданских, если вы не хотите отпускать наших военнопленных. Любые варианты.
Глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук считает, что для России обмен пленными – сугубо политический вопрос. По ее словам, Россия использует людей как обменный фонд для того, чтобы давить на Украину и требовать разные геополитические уступки.
Здесь требуется голос международных партнеров. В частности, Франции, Германии, как стран нормандского формата. Также всех остальных. Потому что Россия держит этих людей. От всех остальных зависит, отпустят ли их, когда отпустят,
– утверждает правозащитница.
"Мы со своей стороны должны делать все, чтобы они дожили до этого момента освобождения. И чтобы их не пытали, чтобы им оказали медицинскую помощь", – добавила Александра Матвийчук.
Елена Майбоженко пытается спасти пленного отца уже 4 года / Скриншот с видео 24 канала
В последний раз пленные возвращались домой в 2020 году
В настоящее время на оккупированных территориях незаконно удерживается около 300 наших граждан. Они не получают медицинскую помощь, не имеют связи с родственниками. Этих людей содержат в антисанитарных условиях. Часть из них находится в тяжелом состоянии и нуждается в немедленной медпомощи. Последний обмен пленными произошел в апреле 2020 года. Боевики передали нам 20 человек, себе забрали 14 человек.