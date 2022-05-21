Пытают за позицию: оккупанты похитили жительницу Херсона в ее день рождения

Российские захватчики не прекращают издевательств над мирными украинцами на временно оккупированных территориях. Враг пытается одолеть яростное сопротивление, которое оказывают ему наши граждане.

Российские кафиры продолжают террор мирного населения. Рашисты совершают преступления против гражданских, нарушая все возможные международные законы и правила ведения войны.

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Похищение Ирины Воробьевой

Особенно внимательно враг изучает тех, кто активно заявляет о своей проукраинской позиции и не собирается играть по правилам россиян. Тогда кафиры запускают в ход наиболее подлые и циничные средства.

Как сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, российские кафиры похитили жительницу Херсона Ирину Воробцову прямо из ее дома. Женщина в социальных сетях осуждала войну России против Украины и оккупацию ее города. Похищение женщины кафиры совершили в ее День рождения.

Сообщается, что она находится в руках рашистов уже неделю. Они пытают ее и заставляют признаться в том, что она якобы корректировала огонь по войскам россиян на чернобаевском аэродроме, где ВСУ разбивали их уже 20 раз.

Храбрая Ирина держится и еще не дала российским оккупантам показаний, которыми они хотят прикрыть свои ошибки.

Ситуация на временно оккупированных территориях: коротко о последних событиях

Российские кафиры всячески пытаются создать картинку "добровольного" сотрудничества местного населения с ними. В Запорожье враг собирает персональные данные и обещает пенсионерам за их добровольное предоставление российские рубли, речь идет о сумме в 10 тысяч. Такую "схему" враг воплощает в Мелитополе. В Васильевке враг действует наоборот: предлагает финансовую помощь, но для ее получения требует предоставления данных.

На Донбассе местное население оказывает российским оккупантам активное сопротивление. Люди не только саботируют указания захватчиков, но отказываются идти с ними на сотрудничество. Особенно это касается мобилизационного процесса – люди готовы к аресту, но отказываются становиться "пушечным мясом" в войне против Украины.

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