Пытаются гибридно запутывать, – исследователь о планах Байдена в разговоре с Путиным

Джо Байден должен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Звонок вероятнее всего будет техническим. Его стоит более воспринимать как техническую уступку со стороны Белого дома.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, у США есть определенная информационная стратегия.

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Краев: администрация Байдена не дает четкие месседжи

По наблюдениям эксперта, ни россияне, ни американское медиа до сих пор не смогли очертить четких результатов предыдущего звонка президентов США и России. Представляется, что примерно такую же ситуацию США пытается провернуть и сейчас.

Администрация Байдена старается не давать четких месседжей стратегии деятельности и скорее гибридно будут запутывать своих оппонентов. Я бы воспринимал это с инструментальной точки зрения в таком ключе,

– подчеркнул краев.

По его мнению, президента США выбрал подобную стратегию из-за чрезвычайно острого конфликта с военными и напряженные отношения с конгрессом. Однако американцы не отступают от собственных целей.

Их (США – 24 канал) стратегическая цель – это остановка "Северного потока-2", ограничение потенциала будущей российской агрессии и усиление восточного фланга НАТО. Пока американцы не отступают от этих нарративов. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

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