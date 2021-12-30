Пытаются гибридно запутывать, – исследователь о планах Байдена в разговоре с Путиным
Источник:24 канал
Джо Байден должен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Звонок вероятнее всего будет техническим. Его стоит более воспринимать как техническую уступку со стороны Белого дома.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, у США есть определенная информационная стратегия.
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Краев: администрация Байдена не дает четкие месседжи
По наблюдениям эксперта, ни россияне, ни американское медиа до сих пор не смогли очертить четких результатов предыдущего звонка президентов США и России. Представляется, что примерно такую же ситуацию США пытается провернуть и сейчас.
Администрация Байдена старается не давать четких месседжей стратегии деятельности и скорее гибридно будут запутывать своих оппонентов. Я бы воспринимал это с инструментальной точки зрения в таком ключе,
– подчеркнул краев.
По его мнению, президента США выбрал подобную стратегию из-за чрезвычайно острого конфликта с военными и напряженные отношения с конгрессом. Однако американцы не отступают от собственных целей.
Их (США – 24 канал) стратегическая цель – это остановка "Северного потока-2", ограничение потенциала будущей российской агрессии и усиление восточного фланга НАТО. Пока американцы не отступают от этих нарративов.
Краев спрогнозировал телефонный звонок Путина и Байдена: смотрите видео
Разговор Байдена и Путина: коротко
- В медиа сообщили, что разговор Джо Байдена и Владимира Путина состоится 30 декабря в 21:30 по киевскому времени.
- Представительница Белого дома Эмили Хорн заявила, что звонок состоится в закрытом для прессы режиме. Президент США выйдет на связь из семейной резиденции.
- В Вашингтоне также заявили, что политики обсудят целый спектр тем. В частности, о предстоящих переговорах, встрече на площадке ОБСЕ и заседании Совета Россия – НАТО.
- Американские источники сообщили СМИ, что Байден после разговора с президентом страны-агрессора должен позвонить Владимиру Зеленскому. В Офисе Президента этого не опровергают.