Пытаются проходить в центр, – Арестович о Северодонецке

Российские убийцы стремятся захватить Северодонецк. Бои проходят уже в черте города.

Об этом сказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Фейгина LIVE", передает 24 канал.

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"Оккупанты развивают наступление от захваченной гостиницы "Мир" на окраине города. Продвигаются вперед и радостно сообщают, что захватили весь Северодонецк, но это не так. Они продвигаются по окрестностям, идут бои с попытками пройти по главным проспектам и улицам поближе к центру", – сказал Арестович.

Ситуация вокруг Северодонецка

По словам советника, оккупанты пытаются обойти Северодонецк. Там есть населенный пункт, соединяющий его с Лисичанском. Арестович отметил, что россияне хотят отрезать города друг от друга. Такая вероятность может быть, но это значит, что планы у них не так грандиозны и Лисичанск захватывать пока не планируют.

Российские войска несколько отошли от трассы Бахмут – Лисичанск сразу в трех направлениях. Они не могут укрепиться на этом пути. Я бы не сказал, что это контратаки, но это определенные действия, заставившие отойти россиян на разные дистанции. Среднее расстояние – километр,

– рассказал Арестович.

Заметьте Россияне вряд ли будут атаковать Бахмут и не продвинулись в сторону Славянска, – ISW

Прогнозы по поводу боев

Американский Институт изучения войны ISW считает, что россияне не получат значительного прогресса в уличных боях за Северодонецк. Исследователи назвали продвижение медленным и отметили, что кампания по захвату Востока Украины превратилась в захват одного города.

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