Пытаются проходить в центр, – Арестович о Северодонецке
Российские убийцы стремятся захватить Северодонецк. Бои проходят уже в черте города.
Об этом сказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Фейгина LIVE", передает 24 канал.
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"Оккупанты развивают наступление от захваченной гостиницы "Мир" на окраине города. Продвигаются вперед и радостно сообщают, что захватили весь Северодонецк, но это не так. Они продвигаются по окрестностям, идут бои с попытками пройти по главным проспектам и улицам поближе к центру", – сказал Арестович.
Ситуация вокруг Северодонецка
По словам советника, оккупанты пытаются обойти Северодонецк. Там есть населенный пункт, соединяющий его с Лисичанском. Арестович отметил, что россияне хотят отрезать города друг от друга. Такая вероятность может быть, но это значит, что планы у них не так грандиозны и Лисичанск захватывать пока не планируют.
Российские войска несколько отошли от трассы Бахмут – Лисичанск сразу в трех направлениях. Они не могут укрепиться на этом пути. Я бы не сказал, что это контратаки, но это определенные действия, заставившие отойти россиян на разные дистанции. Среднее расстояние – километр,
– рассказал Арестович.
Заметьте Россияне вряд ли будут атаковать Бахмут и не продвинулись в сторону Славянска, – ISW
Прогнозы по поводу боев
Американский Институт изучения войны ISW считает, что россияне не получат значительного прогресса в уличных боях за Северодонецк. Исследователи назвали продвижение медленным и отметили, что кампания по захвату Востока Украины превратилась в захват одного города.
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Что происходит в Северодонецке: последние новости
- Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что в Северодонецке россияне расстреляли автомобиль скорой помощи. Пока неизвестно, что произошло с находившимися там медиками.
- По словам спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника, ситуация в Северодонецке тяжелая. Он отметил, что Вооруженные Силы Украины пытаются не дать оккупантам окружить Северодонецк и Лисичанск. Защитники сдерживают штурм.
- Украинские военные во время обороны Северодонецка пытаются нанести россиянам большие потери и истощить их.