Пытали и обливали кипятком, – освобожденный из плена о жутких издевательствах боевиков РФ

Освобожденный из плена украинец Станислав Печенкин рассказал страшные пытки боевиков, которые он пережил во время заключения на оккупированных территориях. За три года плена он вытерпел бессонные ночи, тяжелый труд и ежедневные побои.

Задержали Станислава Печенкина в 2017 году. Тогда мужчина поехал в Горловку, чтобы проверить свою квартиру. Сделал на память несколько фото родного города, и на один из кадров случайно попала машина местного главаря террористов. Впоследствии, фактически за это фото суд так называемой "ДНР" дал ему 10 лет.

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Станислава держали в концлагере "Изоляция". Сначала отдельно от всех заключенных, не выводили даже на прогулку, чтобы его не увидели наблюдатели международных миссий.



Станислав Печенкин

Его пытали и обливали кипятком, а все ради признаний. Эти три года в плену террористов так называемой “ДНР”, Станислав Печенкин вспоминает как ад. А все – из-за обвинения в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.

Допрос закончился сначала очередным избиением, а потом один из оперов сказал другому ставить чайник. Я подумал, что меня сейчас отправят обратно в комнатку, а сами будут пить чай. Однако оказалось немножко не так, содержимое чайника было вылито мне на голову,

– вспомнил Печенкин.

"Тяжелый каторжный труд с 6 утра до 10 вечера. Но могут и ночью поднять и вывести. Если что-то сделаешь не так, тебя будут бить, потому что медленно работаешь. А потом переломанные ребра, нос, пальцы, я постоянно весь синий ходил", – сказал бывший политзаключенный.

Затем Станислава перевели в Макеевскую колонию, у него начались проблемы с ногами – вплоть до анемии. Он был уже на грани, а когда услышал об обмене, то до последнего не верил.

"Когда сели в автобусы и уехали, поняли, что все. Незабываемые ощущения, когда мы проезжали наш пост, висел наш флаг и военные, которые стояли и охраняли, махали нам. Это были такие ощущения, которые я никогда в жизни не чувствовал, а вот сейчас, когда вспоминаю, то это один из самых счастливых дней в моей жизни", – пояснил Станислав Печенкин.

После обмена прошел уже почти месяц. За это время Станислав научился заново жить. После реабилитации в санатории под Киевом, планирует поехать к сестре в Краматорск. Там хочет купить квартиру, найти работу и наконец начать жить свободной нормальной жизнью. А вот в родную Горловку пока там не будут развеваться украинские флаги – ни ногой.

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