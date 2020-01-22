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      Катували та обливали окропом: звільнений з полону пригадав моторошні знущання бойовиків РФ

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      Звільнений з полону українець Станіслав Печонкін розповів страшні тортури бойовиків, які він пережив під час ув'язнення на окупованих територіях. За три роки полону він витерпів безсонні ночі, тяжку працю та щоденні побої.

      Затримали Станіслава Печонкіна у 2017 році. Тоді чоловік поїхав у Горлівку, аби перевірити свою квартиру. Зробив на пам'ять кілька фото рідного міста, та на один із кадрів випадково попала машина місцевого ватажка терористів. Згодом, фактично через це фото суд так званої "ДНР" дав йому 10 років.

      Радимо ознайомитися! Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: усе, що відомо – фото, відео

      Станіслава тримали у концтаборі "Ізоляція". Спершу окремо від усіх ув'язнених, не виводили навіть на прогулянки, аби його не побачили спостерігачі міжнародних місій.

      печонкін
      Станіслав Печонкін

      Його катували та обливали окропом, а все заради зізнань. Ці три роки у полоні терористів так званої “ДНР”, Станіслав Печонкін згадує як пекло. А все – через звинувачення у шпигунстві на користь Служби безпеки України.

      Допит закінчився спершу черговим побиттям, а потім один з оперів сказав іншому ставити чайник. Я подумав, що мене зараз відправлять назад в кімнатку, а самі будуть пити чай. Однак виявилося трішки не так, вміст чайника було вилито мені на голову,
      – пригадав Печонкін. 

      "Важка каторжна праця з 6 ранку до 10 вечора. Але можуть й вночі підняти і вивести. Якщо щось зробиш не так тебе будуть бити, бо повільно працюєш. А потім переламані ребра, ніс, пальці, я постійно весь синій ходив", – сказав колишній політв’язень.

      Потім Станіслава перевели до Макіївської колонії, у нього почались проблеми із ногами – аж до анемії. Він вже був на межі, а коли почув про обмін, то до останнього не вірив.

      "Коли сіли в автобуси і поїхали, зрозуміли, що все. Незабутні відчуття, коли ми проїжджали наш пост, висів наш прапор і військові, які стояли й охороняли, махали нам. Це були такі відчуття, які я ніколи в житті не відчував, а ось зараз, коли згадую, то це один з найщасливіших днів у моєму житті", – пояснив Станіслав Печонкін.

      Після обміну минув вже майже місяць. За цей час Станіслав навчився наново жити. Після реабілітації у санаторії під Києвом, планує поїхати до сестри у Краматорськ. Там хоче купити квартиру, знайти роботу та нарешті почати жити вільним нормальним життям. А ось до рідної Горлівки поки там не майорітимуть українські прапори – ні ногою. 

      Дивіться фото, як зустрічали українців з полону у "Борисполі":

      Що відомо про обміни полоненими у 2019 році

      • Перший за президентства Володимира Зеленського обмін із Росією за схемою 35 на 35 відбувся 7 вересня.
      • На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.
      • Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.
      • На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
      • Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців Зеленський про ексберкутівців: Якби мав їх ще 100, віддав би за одного розвідника, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.
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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія Заручники
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