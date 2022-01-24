Пытался пересечь океан: в Атлантике нашли тело 75-летнего путешественника

В водах Атлантики нашли тело 75-летнего француза Жана-Жака Савена. Путешественник погиб, когда второй раз пытался переплыть океан.

В 2019 году мужчина уже пересекал воды Атлантики. Теперь же тело нашли в каюте его собственного каноэ.

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Последнее путешествие француза

Мужчина отправился в путешествие 1 января из Юго-Западной Португалии и поехал в сторону Понта-Делгада на Азорских островах. На связь с командой не выходил уже 3 день. По их словам, он активировал два аварийных маяка вечером с 20-го на 21 января. Таким образом хотел показать, что попал в беду.

Тогда морские власти Португалии заметили, что лодка Савена перевернулась у Азорских островов. Водолаз опустился под ватерлинию, чтобы заглянуть внутрь небольшой каюты лодки. Там и нашел тело француза.

Что известно о путешественнике

В конце декабря 2018 года Жан-Жак Савен уже пересекал Атлантику. Тогда он сел в бочкообразную капсулу и начал свое путешествие с острова Иерро на Канарских островах.

Капсула работала благодаря солнечной энергии. Ее замысел был таким, чтобы могла противостоять атакам косаток и волн, чтобы вмещала кухню и спальную кровать. Путешественник добрался до Карибского моря 27 апреля 2019 года.

Ранее Жан-Жак Савен был десантником, пилотом и работал в национальном парке в Центральной Африке. В 2015 году он поднялся на Монблан, самую высокую вершину европейских Альп, и был ярым триатлонистом.

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