Пытался пересечь океан: в Атлантике нашли тело 75-летнего путешественника
Источник:группа путешественника в фейсбуке
В водах Атлантики нашли тело 75-летнего француза Жана-Жака Савена. Путешественник погиб, когда второй раз пытался переплыть океан.
В 2019 году мужчина уже пересекал воды Атлантики. Теперь же тело нашли в каюте его собственного каноэ.
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Последнее путешествие француза
Мужчина отправился в путешествие 1 января из Юго-Западной Португалии и поехал в сторону Понта-Делгада на Азорских островах. На связь с командой не выходил уже 3 день. По их словам, он активировал два аварийных маяка вечером с 20-го на 21 января. Таким образом хотел показать, что попал в беду.
Тогда морские власти Португалии заметили, что лодка Савена перевернулась у Азорских островов. Водолаз опустился под ватерлинию, чтобы заглянуть внутрь небольшой каюты лодки. Там и нашел тело француза.
Что известно о путешественнике
В конце декабря 2018 года Жан-Жак Савен уже пересекал Атлантику. Тогда он сел в бочкообразную капсулу и начал свое путешествие с острова Иерро на Канарских островах.
Капсула работала благодаря солнечной энергии. Ее замысел был таким, чтобы могла противостоять атакам косаток и волн, чтобы вмещала кухню и спальную кровать. Путешественник добрался до Карибского моря 27 апреля 2019 года.
Ранее Жан-Жак Савен был десантником, пилотом и работал в национальном парке в Центральной Африке. В 2015 году он поднялся на Монблан, самую высокую вершину европейских Альп, и был ярым триатлонистом.
Несчастные случаи с туристами
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