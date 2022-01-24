У 2019 році чоловік уже перетинав води Атлантики. Тепер же тіло знайшли у каюті його власного каное.

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Остання подорож француза

Чоловік вирушив у мандрівку 1 січня із південно-західної Португалії і поїхав у бік Понта-Делгада на Азорських островах. На зв'язок із командою не виходив уже 3 день. За їхніми словами, він активував два аварійні маяки з вечора 20-го на 21 січня. Таким чином хотів показати, що втрапив у біду.

Тоді морська влада Португалії помітила, що човен Савена перекинувся біля Азорських островів. Водолаз опустився під ватерлінію, щоб заглянути всередину невеликої каюти човна. Там і знайшов тіло француза.

Що відомо про мандрівника

Наприкінці грудня 2018 року Жан-Жак Савен уже перетинав Атлантику. Тоді він сів у бочкоподібну капсулу та розпочав свою подорож з острова Ієрро на Канарських островах.

Капсула працювала завдяки сонячній енергії. Її задум був таким, щоб могла протистояти атакам косаток і хвиль, щоб вміщала кухню та спальне ліжко. Мандрівник дістався Карибського моря 27 квітня 2019 року.

Раніше Жан-Жак Савен був десантником, пілотом і працював у національному парку в Центральній Африці. У 2015 році він піднявся на Монблан, найвищу вершину європейських Альп, і був затятим триатлоністом.

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