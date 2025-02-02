В Божковской колонии №16 группа преступников пытала и убивала заключенных

В Божковской колонии №16 на Полтавщине разоблачили организованную группу, которая пытала и убивала заключенных. Жертвами преступников становились почти все, кто впервые попадал в колонию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований. Отмечается, что правоохранители задокументировали факт смерти одного из заключенных от полученных телесных повреждений.

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Пытки заключенных в колонии приводили к смерти

Весной 2024 года сотрудники ГБР разоблачили масштабную систему пыток заключенных в Божковской колонии. Впоследствии следователям удалось доказать не только факты издевательств и избиения, но и фактического убийства заключенных, когда жестокость пыток приводила к смерти.

Отмечается, что жертвами преступников были почти все, кто впервые туда попадал.

Новоприбывшим угрожали и били до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли беспрекословно выполнять любые указания администрации учреждения,

– говорится в сообщении.

С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой новоприбывших заставляли убирать пол, снимая это на видеокамеру. В случае отказа к осужденным применялись пытки: их били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и тому подобное. Среди прочего, например задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.

В Божковской колонии действовала организованная группа / Фото: ГБР

Пяти должностным лицам колонии сообщили о новом подозрении по статье "Уголовное правонарушение, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и статье "Пытки". Действия руководителя организованной группы также дополнительно квалифицировали по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.