"Я слушала, как пытали моего ребенка": семья из Херсона рассказала о буллинге во время оккупации

Ольга Черняк с мужем и сыном пережили оккупацию Херсона и жестокие пытки со стороны российских военных. Семья пострадала из-за слухов, что их племянник служит в ВСУ.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC News Ukraine. Семья Черняков осталась в Херсоне после оккупации, потому что заботилась о больных родителях.

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Пытки под звуки взрывов

Такое решение стало для них роковым, ведь оккупанты пришли в их дом, обвинив в передаче позиций российских военных ВСУ.

Военные россияне забрали Ольгу, ее мужа Игоря и 19-летнего сына Степана на допрос. Издевательства начали с юноши.

Поставили меня в коридоре, запретили двигаться и говорить. И я стояла под дверью и слушала, как пытают моего ребенка... Я даже врагу не хочу такого желать. Не знаю, как я вообще это выдержала,

– вспоминает Ольга.

Сына били электрическим током, заставляя признаться в преступлениях, которых он не совершал. После этого пытки продолжили над Ольгой, из-за чего у нее случился сердечный приступ. Помощь ей оказал другой пленный, который был мануальным терапевтом.

Ольга рассказала, что издевательства над украинцами усиливались, когда в городе раздавались взрывы. А крики во время пыток не утихали круглосуточно, отметила женщина.

В октябре 2022 года россияне перевезли Ольгу в поселок Новотроицкое, где она провела семь месяцев. Ее сына Степана отпустили через 15 дней после задержания. Сама же Ольга вернулась к свободе только в мае 2023 года.