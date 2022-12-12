За последние месяцы количество заключенных в России значительно уменьшилось – произошло это не потому, что граждане враждебного государства стали смиренными и начали соблюдать законы, а вследствие того, что Путин начал отправлять на войну заключенных. Более того, в российских СМИ появилась информация о том, как "непокорных" пытают и заставляют все-таки взять в руки оружие.

Читайте также Нацистские нападения: бурятский активист рассказал, как россияне относятся к нацменьшинствам

"Кипятильники в зад" и другие пытки

Как пишут некоторые вражеские СМИ, в Калужской области заключенных избивали и пытали за отказ воевать. В сети начали появляться фото того, как издеваются над людьми. На фотографиях видна "воспитательная работа", которую решили провести силовики враждебного государства.



Пытки в российских тюрьмах / Фото из российских СМИ

На кадрах зафиксированы четыре узника. Двое из них сидят в наручниках, прижав голову к столу, а третьему – голову прижимает к столу силовик в камуфляжной одежде и шлеме. Четвертого заключенного поставили лицом к стене.

Наш источник передал нам фото и видеоматериалы, которые сами тюремщики снимали для отчета. За кадром остались пытки и избиения, которые по понятным причинам не сняли на видео. Все это говорит, что власть умышленно ухудшает положение осужденных в лагерях и создает условия для принуждения ехать на убой.

– утверждает один из правозащитников.

Унижение достоинства в российских тюрьмах: смотрите видео из вражеских медиа

Кроме того, известно, что в российских тюрьмах систематически происходят изнасилования под видеосъемку, в частности такой инцидент произошел в тюремной больнице ОТБ-1 УФСИН в Саратовской области и в СИЗО-1 Иркутска. Некоторым мужчинам даже приставляли горячий кипятильник к заду.

"Пытки" в американских тюрьмах

Чтобы понять прогнившую сущность российской ментальности, к этой теме стоит вспомнить российского контрабандиста Виктора Бута, который некоторое время был узником американской тюрьмы из-за своих преступлений. Во время интервью он пожаловался журналистке на то, что в США его кормили только бургерами и картофелем фри, а хотел он есть клубнику, укроп и лук.

Российский преступник жалуется на рацион в тюрьмах США: смотрите видео

Следует сказать, что на самом деле барон и преступник Виктор Бут не так важен для Кремля, как может казаться. Вероятно, скоро он вообще будет Путину не нужен, потому что на самом деле не смог до конца выполнить свою функцию.