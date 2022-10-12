СБУ обнаружила новую пыточную россиян возле одной из крупнейших святынь Донецкой области
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины обнаружила новую пыточную российских оккупантов в освобожденном Святогорске Донецкой области. Она была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.
Российские военные насильно держали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Пыточная россиян в Святогорске
В ходе осмотра следователи обнаружили предметы, которые напрямую указывают на признаки пыток. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.
В рамках начатого уголовного производства по статье о нарушении законов и обычаев войны. Следователи СБУ устанавливают количество и лица пострадавших, а также извергов, причастных к пыткам.
Как выглядит пыточная оккупантов в освобожденном Святогорске / Фото СБУ
Полиция нашла места массовых захоронений гражданских людей
Как сообщили в Офисе генерального прокурора, 4 – 10 октября этого года следственно-прокурорская группа провела осмотр освобожденных от Вооруженных подразделений России и так называемых "ЛДНР" Святогорска и Лимана, во время которых установлены места захоронения местных жителей.
В Святогорске правоохранители эксгумировали тела 34 человек, часть из них – с признаками насильственной смерти. Также в авто найдены обгоревшие тела двух граждан, их лица устанавливаются.
На территории деоккупированного Лимана на кладбище "Новая масляковка" обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Самому младшему – всего год. Он похоронен рядом со всей семьей. Всего во время осмотра уже эксгумировано 44 тела.
В Святогорске и Лимане обнаружили места массовых захоронений гражданских / Фото Офис генпрокурора
Что известно о пыточных россиян в Украине
- СБУ нашла еще одно место незаконного содержания людей. Его обнаружили в освобожденном от оккупантов селе Липцы Харьковской области.
- В Боровой Харьковской области обнаружили еще одну пыточную. Правоохранители обнаружили в ней 2 тела с признаками насильственной смерти.
- В селе Пески-Радьковские полиция проверила подвал одного из домов, в котором проживали захватчики. На него указали местные жители, как на бывшую пыточную россиян.
- Кроме того, новую пыточную, откуда во время оккупации постоянно слышали крики, нашли в селе Пески-Радьковские.
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