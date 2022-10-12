СБУ обнаружила новую пыточную россиян возле одной из крупнейших святынь Донецкой области

Служба безопасности Украины обнаружила новую пыточную российских оккупантов в освобожденном Святогорске Донецкой области. Она была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.

Российские военные насильно держали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Пыточная россиян в Святогорске

В ходе осмотра следователи обнаружили предметы, которые напрямую указывают на признаки пыток. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

В рамках начатого уголовного производства по статье о нарушении законов и обычаев войны. Следователи СБУ устанавливают количество и лица пострадавших, а также извергов, причастных к пыткам.

Как выглядит пыточная оккупантов в освобожденном Святогорске / Фото СБУ

Полиция нашла места массовых захоронений гражданских людей

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, 4 – 10 октября этого года следственно-прокурорская группа провела осмотр освобожденных от Вооруженных подразделений России и так называемых "ЛДНР" Святогорска и Лимана, во время которых установлены места захоронения местных жителей.

В Святогорске правоохранители эксгумировали тела 34 человек, часть из них – с признаками насильственной смерти. Также в авто найдены обгоревшие тела двух граждан, их лица устанавливаются.

На территории деоккупированного Лимана на кладбище "Новая масляковка" обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Самому младшему – всего год. Он похоронен рядом со всей семьей. Всего во время осмотра уже эксгумировано 44 тела​.

В Святогорске и Лимане обнаружили места массовых захоронений гражданских / Фото Офис генпрокурора

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