Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Катівня росіян у Святогірську

Під час огляду слідчі виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів.

У рамках розпочатого кримінального провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Наразі слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань.

Який вигляд має катівня окупантів у звільненому Святогірську / фото СБУ

Поліція знайшла місця масових поховань цивільних людей

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, 4 – 10 жовтня цього року слідчо-прокурорська група провела огляд звільнених від Збройних підрозділів Росії і так званих "ЛДНР" Святогірська і Лиману, під час яких встановлено місця поховання місцевих мешканців.

У Святогірську правоохоронці ексгумували тіла 34 людей, частина з них – з ознаками насильницької смерті. Також в авто знайдено обгорілі тіла двох громадян, їх особи наразі встановлюються.

На території деокупованого Лиману на кладовищі "Нова масляківка" виявлено близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. Наймолодшій – лише рік. Вона похована поряд з усією родиною. Загалом під час огляду вже ексгумовано 44 тіла.

У Святогірську та Лимані виявили місця масових поховань цивільних / фото Офіс генпрокурора

Що відомо про катівні росіян в Україні

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