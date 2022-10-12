Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Важливо Росіяни організували в Козачій Лопані на Харківщині систему катівень
Катівня росіян у Святогірську
Під час огляду слідчі виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів.
У рамках розпочатого кримінального провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Наразі слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань.
Який вигляд має катівня окупантів у звільненому Святогірську / фото СБУ
Поліція знайшла місця масових поховань цивільних людей
Як повідомили в Офісі генерального прокурора, 4 – 10 жовтня цього року слідчо-прокурорська група провела огляд звільнених від Збройних підрозділів Росії і так званих "ЛДНР" Святогірська і Лиману, під час яких встановлено місця поховання місцевих мешканців.
У Святогірську правоохоронці ексгумували тіла 34 людей, частина з них – з ознаками насильницької смерті. Також в авто знайдено обгорілі тіла двох громадян, їх особи наразі встановлюються.
На території деокупованого Лиману на кладовищі "Нова масляківка" виявлено близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. Наймолодшій – лише рік. Вона похована поряд з усією родиною. Загалом під час огляду вже ексгумовано 44 тіла.
У Святогірську та Лимані виявили місця масових поховань цивільних / фото Офіс генпрокурора
Що відомо про катівні росіян в Україні
- СБУ знайшла ще одне місце незаконного утримання людей. Його виявили у звільненому від окупантів селі Липці на Харківщині.
- У Боровій на Харківщині виявили ще одну катівню. Правоохоронці знайшли у ній 2 тіла з ознаками насильницької смерті.
- У селищі Піски-Радьківські поліція перевірила підвал одного з будинків, в якому проживали загарбники. На нього вказали місцеві жителі, як на колишню катівню росіян.
- Крім того, нову катівню, звідки під час окупації постійно чули крики, знайшли в селі Піски-Радьківські.
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