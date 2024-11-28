Как работают QR-коды на повестках и что делать с недействительными вызовами в ТЦК
В Украине введены два типа повесток для военнообязанных. Получить можно обычные на бланках с гербовой печатью и электронные, которые созданы через реестр "Оберіг"
Об этом рассказывает 24 Канал. Повестки из реестра имеют QR-коды, позволяющие проверять их действие с помощью приложения "Резерв+".
Читайте также Что надо делать, когда поступила повестка по почте: объяснение
Что должно быть на повестке с QR-кодом
На таком документе должны содержаться:
- полная информация о вызове (место, дата, цель);
- данные военнообязанного;
- электронная подпись руководителя ТЦК и СП;
- QR-код для проверки действительности.
- QR-код выступает как "электронный паспорт" документа, что позволяет подтвердить его действительность и проверить данные.
Как проверить повестку
Военнообязанный может проверить повестку, отсканировав QR-код в приложении "Резерв+". В случае ошибки или отсутствия данных повестка считается недействительной.
Что делать с недействительной или ошибочной повесткой
Если повестка вызывает сомнения, стоит обратиться к своему ТЦК для уточнений. В Министерстве обороны отмечают, что действующей является повестка, которая содержит цифровую или физическую подпись руководителя ТЦК и регистрационный номер.
Со временем планируют полностью перейти на электронные повестки с QR-кодами для упрощения процессов и обеспечения прозрачности.