Как работают QR-коды на повестках и что делать с недействительными вызовами в ТЦК

В Украине введены два типа повесток для военнообязанных. Получить можно обычные на бланках с гербовой печатью и электронные, которые созданы через реестр "Оберіг"

Об этом рассказывает 24 Канал. Повестки из реестра имеют QR-коды, позволяющие проверять их действие с помощью приложения "Резерв+".

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Что должно быть на повестке с QR-кодом

На таком документе должны содержаться:

полная информация о вызове (место, дата, цель);

данные военнообязанного;

электронная подпись руководителя ТЦК и СП;

QR-код для проверки действительности.

QR-код выступает как "электронный паспорт" документа, что позволяет подтвердить его действительность и проверить данные.

Как проверить повестку

Военнообязанный может проверить повестку, отсканировав QR-код в приложении "Резерв+". В случае ошибки или отсутствия данных повестка считается недействительной.

Что делать с недействительной или ошибочной повесткой

Если повестка вызывает сомнения, стоит обратиться к своему ТЦК для уточнений. В Министерстве обороны отмечают, что действующей является повестка, которая содержит цифровую или физическую подпись руководителя ТЦК и регистрационный номер.

Со временем планируют полностью перейти на электронные повестки с QR-кодами для упрощения процессов и обеспечения прозрачности.