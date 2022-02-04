Рабинович "одолжил" Шуфричу свой канал для трансляции удаленного с ютуба UkrLive
Источник:"Детектор медиа"
Даже несмотря на блокировку "Первого независимого" и UkrLive на YouTube, каналы продолжают вещание. Они доступны к просмотру на новом адресе, который раньше принадлежал каналу MIGnews.
Такая рокировка состоялась с легкой руки Вадима Рабиновича, которому и принадлежит ютуб-канал MIGnews.
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Таким образом, Рабинович решил "выручить" своего однопартийца и кума Путина Виктора Медведчука. Ведь, как известно, UkrLive и Первый независимый принадлежат соратнику нардепа от ОПЗЖ Медведчука Нестору Шуфричу.
Сейчас же UkrLive и "Первый независимый" снова доступны для просмотра на ютуб-канале MIGnews. По состоянию на 4 февраля у этого ютуб-канала более 20 тысяч подписчиков.
Что известно о блокировке ютуб-каналов ОПЗЖ
Блокировка ютуб-каналов вещателей видеохостинг объяснил "нарушением правил сообщества YouTube". В совместном заявлении "Первый независимый" и UkrLive отметили, что продолжают вещать по другим адресам. Говорят, что не остановятся.
Отметим, что 28 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО касательно санкций против компаний-владельцев "Первого независимого" и UkrLive. Санкции сроком на 5 лет введены против:
- ООО "Медиахолдинг Новости", созданного сотрудниками закрытых каналов Медведчука,
- ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство".
На каналах назвали санкции давлением и "попыткой подавить любое альтернативное мнение".
Очередные санкции против каналов ОПЗЖ: смотрите видео