Рабинович прямо с Красной площади в Москве дал интервью пропагандистке Скабеевой

Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович перенял на себя функцию арестованного Виктора Медведчука и поехал "договариваться о сотрудничестве" с оккупантами в Россию. Прямо с главной площади он дал интервью пропагандистке Ольге Скабеевой.

Выступил Вадим Рабинович в прямом эфире прямо с Красной площади. Соответствующее видео есть на ютубе пропагандистских росСМИ.

Напомним Рабинович улетел в Москву на встречу с Козаком

"Искал мир и соскучился по Москве"

Депутат Верховной Рады Украины на вражеском канале заявил, что очень любит этот город. Он рассказал о ходе своей встречи с заместителем главы администрации Путина Дмитрием Козаком. По его словам, "визит был успешен".

Также он анонсировал, что пообщается с представителями путинской "Единой России".

Я очень соскучился по Москве, очень люблю этот город. Что касается моего посещения Дмитрия Козака, то думаю, что это естественно. Потому что поиск мира – это наши обязанности,

– заявил Рабинович.

Относительно возможных претензий со стороны спецслужб Украины, нардеп дерзко заявил, что имеет право ездить куда хочет. Мол, это его работа как депутата.

Депутаты от ОПЗЖ уже не впервые ездят в Москву за время вооруженной агрессии России. Обычно их делегацию возглавлял Виктор Медведчук. Однако из-за его круглосуточного домашнего ареста роль "моста между странами" взял на себя одиозный Вадим Рабинович.