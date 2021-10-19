Рабинович улетел в Москву на встречу с Козаком

Пророссийский политик Вадим Рабинович 18 октября побывал в Москве – уже далеко не впервые за время российско-украинской войны. Там он встретился с заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком.

Во время встречи Вадим Рабинович уже традиционно пожаловался московским кураторам на украинскую власть, а также заверил, что никакой измены в таких его поездках нет.

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Рабинович в Москве

Прошла встреча в Москве с заместителем руководителя АП России Дмитрием Козаком! Я довел до Дмитрия Николаевича позицию нашей партии по ключевым вопросам внешней и внутренней политики! Работаем дальше! Нас не сломать!

– написал политик в фейсбуке.

Кроме того, в пророссийской партии отметили, что никакой измены в таких поездках нет. Мол, во время одной из таких удалось договориться о покупке у России газа на "выгодных для Украины условиях".

"Да, делегация "ОПЗЖ" ездила в Москву, поскольку мы понимаем, что представителей нынешней власти там видеть не хотят. Да, мы договорились с российской стороной о цене на газ 173 долларов за метр кубический. Скажите, какое преступление против Украины мы осуществили?" – заявил Вадим Рабинович.

Поездки пророссийских политиков в Москву