Враг уже дважды "взял Работино": в ОК "Юг" объяснили, какая ситуация у ВСУ там на самом деле
Российские пропагандисты в очередной раз написали, что якобы ВСУ "потеряли контроль над населенным пунктом Работино" в Запорожской области. Однако эта информация не соответствует действительности.
До этого россияне уже дважды сообщали, что якобы Работино перешло "под их контроль", что тоже было неправдой. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины – Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.
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Какая ситуация возле Работино сложилась сейчас
Плетенчук отметил, что до начала большого вторжения России Работино – это было небольшое село в Запорожской области на полтысячи населения.
"Здесь можно провести аналогию с Крынками, которые, видимо, были таким же маленьким населенным пунктом, и где они (россияне – 24 Канал) остановились и не могут продвинуться дальше", – рассказал спикер.
Капитан отметил, что российские военные безуспешно штурмовали аоботино во время всей прошлой недели, когда они усилили давление. Однако за прошедшие сутки у Работино вообще штурмов не было.
Что касается непосредственно Работино, то они его в течение этой недели в своих эфирах дважды "взяли", видимо, уже третий раз, поэтому эта информация не соответствует действительности. Потерь наших позиций не было,
– подчеркнул Плетенчук.
В то же время он подчеркнул, что на участке возле Работино очень сложная ситуация, ведь там фактически ничего от села не осталось, и оно простреливается фактически насквозь с обеих сторон. Однако, по словам Плетенчука, российские захватчики Работино не заняли, и оно точно находится под огневым контролем наших защитников, а россиян там нет.
Что писали о ситуации возле Работино в Генштабе
- В Генеральном штабе ВСУ в последнем отчете за 19 мая публиковали, что на Времовском направлении противник совершил четыре безуспешные попытки прорвать оборону наших войск в направлении Старомайорского и Урожайного.
- Успеха враг на этих направлениях не имел. В то же время никаких боевых столкновений у Работино в этот день не происходило.
- Однако аналитики Deep State в своем отчете за 20 мая написали, что враг, вероятно, продвинулся юго-восточнее и южнее Работино. Теперь этот населенный пункт эксперты внесли в так называемую "серую зону".