До этого россияне уже дважды сообщали, что якобы Работино перешло "под их контроль", что тоже было неправдой. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины – Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Какая ситуация возле Работино сложилась сейчас

Плетенчук отметил, что до начала большого вторжения России Работино – это было небольшое село в Запорожской области на полтысячи населения.

"Здесь можно провести аналогию с Крынками, которые, видимо, были таким же маленьким населенным пунктом, и где они (россияне – 24 Канал) остановились и не могут продвинуться дальше", – рассказал спикер.

Капитан отметил, что российские военные безуспешно штурмовали аоботино во время всей прошлой недели, когда они усилили давление. Однако за прошедшие сутки у Работино вообще штурмов не было.

Что касается непосредственно Работино, то они его в течение этой недели в своих эфирах дважды "взяли", видимо, уже третий раз, поэтому эта информация не соответствует действительности. Потерь наших позиций не было,

– подчеркнул Плетенчук.

В то же время он подчеркнул, что на участке возле Работино очень сложная ситуация, ведь там фактически ничего от села не осталось, и оно простреливается фактически насквозь с обеих сторон. Однако, по словам Плетенчука, российские захватчики Работино не заняли, и оно точно находится под огневым контролем наших защитников, а россиян там нет.

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