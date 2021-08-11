Было жарко и страшно, – рабочий, которого фермер закрыл в сушилке, рассказал детали инцидента
Источник:ТСН
В селе Вербовка Винницкой области случился скандал. Все потому, что работодатель закрыл в сушилке для фруктов своего работника. Местные власти уверяют, что фермер – "адекватный".
Детали жуткого инцидента в Винницкой области
43-летний Анатолий Килиевич просидел в металлической коробке в жару без воды и еды почти сутки. Он рассказал, что у фермера-палача работает механиком, однако зарплаты не видел уже почти полгода.
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Мужчина признался, что едва выжил в сушилке: "Душно, духота была. Страшно".
Крики из склада услышала местная жительница, которая живет рядом. Она и пришла на помощь Анатолию.
Я подошла к нему. Говорю: "Как ты, Толя?". Он говорит, что тяжело дышать, не может, к вечеру не доживет,
– рассказала женщина.
Самостоятельно освободить мужчину люди не могли – сушилка была присыпана зерном. Местные вызвали полицию. Освободив Анатолия правоохранители отвезли его в родное село в 60 километрах от Вербовки.
Фермер постоянно издевается над работниками
По словам жителей села, 58-летний фермер постоянно издевается над рабочими. Он пользуется тем, что другой работы в селе нет. Поэтому люди должны терпеть обиды.
"Сколько здесь людей у него было, сажал и в погреб и есть не давал", – призналась Надежда Степанова.
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В то же время в сельсовете фермера защищают. Говорят, что он обрабатывает 50 гектаров земли и исправно платит налоги. За пытки якобы ничего не слышали.
Жалобы к нам не поступали. Плохого мы не слышали. Арендатор, как арендатор, ничего плохого не могу сказать. Я даже у него работала бригадиром,
– заявила староста Снежнянского сельсовета Татьяна Адамчук.
Детали инцидента
- Фермер решил наказать работника лишением свободы за якобы "плохо отремонтированный трактор".
- В сушилке механик мог только сидеть, ведь все помещение было в полках.
- Действия работодателя квалифицировали как незаконное лишение свободы человека, которое сопровождалось причинением физических страданий. Теперь ему грозит до 5 лет заключения.