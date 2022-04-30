Работа будущего: какие профессии будут наиболее востребованы после войны
Украинцы понемногу возвращаются к работе во время войны, хотя часть ее вынужденно потеряли. Впрочем, наших граждан после победы ждет ряд профессий, которые будут особенно нужны.
Сферы будущего в Украине
О них в эфире 24 канала сказала София Папирник, основательница HR studio и UnameIT.
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В послевоенное время самая нужная работа будет в сфере сельского хозяйства. Оно будет очень активно развиваться.
Я считаю, что это будущее Украины. Даже если бы были другие обстоятельства, но однозначно сельское хозяйство будет прогрессировать. Об этом говорят даже европейцы. Это сфера будущего в Украине,
– рассказала Папирник.
Более того, нас ждут новые IТ-стартапы для этого направления.
Кроме этого, будет развиваться и строительство. Что логично звучит особенно для послевоенного времени. Уже даже появляются компании, предлагающие строить бомбоубежища.
Еще одна сфера, которая будет интенсивно набирать обороты после победы – благотворительные организации. Появится потребность в физической и психологической помощи.
Какие еще профессии будут востребованы
Украина будет понемногу отходить от онлайн работы, потому что однозначно нужны будут слесари, электрики, урбанисты, инженеры. Однако и IТ-сфера будет стремительно развиваться.
Как украинцы возвращаются к работе во время войны
- Результаты нового опроса свидетельствуют о том, что украинцы постепенно возвращаются к работе. Пока среди тех, у кого была работа до войны, продолжают работать 59%.
- 39% из тех, у кого была работа до войны, до сих пор без нее. Для сравнения в марте было 53%, в начале апреля – 41%.
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