Строитель или няня: каких украинских специалистов ждут за границей
Массированные атаки россиянами объектов критической инфраструктуры Украины, как следствие – энергетический кризис и непростая зима могут привести к очередному выезду украинцев за границу. Готова ли Европа к новой волне миграции и на какую работу и оплату труда могут надеяться наши сограждане – читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.
Страны ЕС готовы к очередной волне украинских беженцев
Ряд европейских стран начали активную подготовку к новой волне украинских беженцев. Если вы решили поехать за границу на время, то обратите внимание на такие страны.
Советуем Похоронный марш близко: у Путина решили пойти на крайний шаг для втягивания Беларуси в войнуПольша уже подготовила около 100 тысяч мест в центрах приема для украинцев. В правительстве страны говорят, что готовы к любым сценариям. Также в стране создали онлайн-сервис помощи украинцам – Mapuj Pomoc, на портале зарегистрировано более 100 пунктов помощи со всей Польши.
О готовности принимать украинцев заявили и в Министерстве внутренних дел Словакии. Там подчеркнули, что приютят всех, кто бежит от войны. Правительство страны разработало план действий в чрезвычайной ситуации и предусмотрело прием до 700 тысяч украинцев в течение трех месяцев.
Правительство Венгрии сообщило, что сразу на границе украинцам будет оказываться помощь. В целом страна готовится принять около 600 тысяч украинцев, в частности – предоставит финансовую помощь, также Венгрия упростила условия трудоустройства.
Румыния также размещает по линии границы все необходимое, чтобы сразу оказывать помощь беженцам. Такая деятельность разворачивается и в целом по стране. Также в правительстве страны сообщили, что выделили средства на финансовую и социальную поддержку украинцев, в частности подчеркнули, что постоянно актуализируют план интеграции беженцев в румынское общество.
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О своей готовности помочь украинцам заявили и в Германии. Сенат Берлина подчеркнул, что до конца года только в этом городе создадут жилье для не менее чем 10 тысяч человек. Также активно поддерживают украинцев Исландия, Литва, Латвия и Эстония. Эти страны присоединились к европейским инициативам по поддержке беженцев и ждут вынужденных переселенцев из Украины.
Чехия заявила, что стране будет тяжело справиться с новой волной беженцев. Однако в правительстве подчеркнули, что смогут принять еще полмиллиона украинцев к уже присутствующим 350 тысячам. Отмечу, что остальные страны Европы не делали заявлений о неспособности принимать украинцев.
Больше всего украинцам предлагают работу в ЕС или Израиле
Не бойтесь того, что, если вынуждены покинуть Украину и переехать за границу, вы останетесь без работы. Больше всего предложений работы для украинцев в категории "Работа за рубежом" по состоянию на октябрь 2022 года мы зафиксировали в Польше – более 4 тысяч вакансий, и это в четыре раза больше, чем в начале полномасштабной войны. Также многие работы продолжают предлагать в Израиле и Германии.
А вот в Чехии и Великобритании в последние месяцы наблюдается спад предложений. Следует отметить, что за все время войны 94% всех предложений работы рассчитаны именно на полную занятость.
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Больше всего украинцы могут претендовать на работу разнорабочими. И лидер по количеству объявлений на OLX – упаковщики / фасовщики. За такую работу в зависимости от страны специалистам могут предлагать в среднем 37 тысяч гривен. Немало вакансий и в сфере "Строительства и транспорта" со средней зарплатой 63,5 тысяч гривен. Также ищут сиделок (42 тысячи гривен), нянь (40,5 тысяч гривен) и поваров (55 тысяч гривен).
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