Строитель или няня: каких украинских специалистов ждут за границей

Страны ЕС готовы к очередной волне украинских беженцев

Ряд европейских стран начали активную подготовку к новой волне украинских беженцев. Если вы решили поехать за границу на время, то обратите внимание на такие страны.

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уже подготовила около 100 тысяч мест в центрах приема для украинцев. В правительстве страны говорят, что готовы к любым сценариям. Также в стране создали онлайн-сервис помощи украинцам – Mapuj Pomoc , на портале зарегистрировано более 100 пунктов помощи со всей Польши.

О готовности принимать украинцев заявили и в Министерстве внутренних дел Словакии. Там подчеркнули, что приютят всех, кто бежит от войны. Правительство страны разработало план действий в чрезвычайной ситуации и предусмотрело прием до 700 тысяч украинцев в течение трех месяцев.

Правительство Венгрии сообщило, что сразу на границе украинцам будет оказываться помощь. В целом страна готовится принять около 600 тысяч украинцев, в частности – предоставит финансовую помощь, также Венгрия упростила условия трудоустройства.

Румыния также размещает по линии границы все необходимое, чтобы сразу оказывать помощь беженцам. Такая деятельность разворачивается и в целом по стране. Также в правительстве страны сообщили, что выделили средства на финансовую и социальную поддержку украинцев, в частности подчеркнули, что постоянно актуализируют план интеграции беженцев в румынское общество.

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О своей готовности помочь украинцам заявили и в Германии. Сенат Берлина подчеркнул, что до конца года только в этом городе создадут жилье для не менее чем 10 тысяч человек. Также активно поддерживают украинцев Исландия, Литва, Латвия и Эстония. Эти страны присоединились к европейским инициативам по поддержке беженцев и ждут вынужденных переселенцев из Украины.