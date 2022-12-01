Країни ЄС готові до чергової хвилі українських біженців
Низка європейських країн почали активну підготовку до нової хвилі українських біженців. Якщо ви вирішили поїхати за кордон на деякий час, то зверніть увагу на такі країни.
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Про готовність приймати українців заявили й у Міністерстві внутрішніх справ Словаччини. Там наголосили, що нададуть прихисток усім, хто втікає від війни. Уряд країни розробив план дій у надзвичайній ситуації та передбачив прийом до 700 тисяч українців упродовж трьох місяців.
Уряд Угорщини повідомив, що одразу на кордоні українцям надаватиметься допомога. Загалом країна готується прийняти приблизно 600 тисяч українців, зокрема – надасть фінансову допомогу, також Угорщина спростила умови працевлаштування.
Румунія також розташовує вздовж лінії кордону все необхідне, щоб одразу надавати допомогу біженцям. Така діяльність розгортається і в цілому по країні. Також в уряді країни повідомили, що виділили кошти на фінансову та соціальну підтримку українців, зокрема – наголосили, що постійно актуалізують план інтеграції біженців у румунське суспільство.
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Про свою готовність допомогти українцям заявили й у Німеччині. Сенат Берліну наголосив, що до кінця року лише в цьому місті створять житло щонайменше для 10 тисяч осіб. Також активно підтримують українців Ісландія, Литва, Латвія та Естонія. Ці країни приєдналися до європейських ініціатив з підтримки біженців та чекають на вимушених переселенців з України.
Чехія заявила, що країні буде важко впоратися з новою хвилею біженців. Проте в уряді наголосили, що зможуть прийняти ще пів мільйона українців до вже присутніх 350 тисяч. Зазначу, що решта країн Європи не робили заяв стосовно неспроможності приймати українців.
Найбільше українцям пропонують роботу в ЄС чи Ізраїлі
Не бійтеся того, що, якщо змушені покинути Україну та переїхати за кордон, ви залишитеся без роботи. Найбільше пропозицій роботи для українців в категорії "Робота за кордоном" станом на жовтень 2022 року ми зафіксували у Польщі – понад 4 тисячі вакансій, і це у чотири рази більше, ніж на початку повномасштабної війни. Також чимало роботи продовжують пропонувати в Ізраїлі та Німеччині.
А от у Чехії та Великобританії останні місяці спостерігається спад пропозицій. Варто зазначити, що за весь час війни 94% всіх пропозицій роботи розраховані саме на повну зайнятість.
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Найбільше українці можуть претендувати на роботу різноробочими. Та лідер за кількістю оголошень на OLX – пакувальники / фасувальники. За таку роботу, в залежності від країни, спеціалістам можуть пропонувати в середньому 37 тисяч гривень. Чимало вакансій і у сфері "Будівництва та транспорту" із середньою зарплатою 63,5 тисячі гривень. Також шукають доглядальниць (42 тисячі гривень), нянь (40,5 тисяч гривень) та кухарів (55 тисяч гривень).
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