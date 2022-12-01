Країни ЄС готові до чергової хвилі українських біженців

Низка європейських країн почали активну підготовку до нової хвилі українських біженців. Якщо ви вирішили поїхати за кордон на деякий час, то зверніть увагу на такі країни.

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Польща вже підготувала приблизно 100 тисяч місць у центрах прийому для українців. В уряді країни кажуть, що готові до будь-яких сценаріїв. Також в країні створили онлайн-сервіс допомоги українцям –Mapuj Pomoc, на порталі зареєстровано понад 100 пунктів допомоги з усієї Польщі.

Про готовність приймати українців заявили й у Міністерстві внутрішніх справ Словаччини. Там наголосили, що нададуть прихисток усім, хто втікає від війни. Уряд країни розробив план дій у надзвичайній ситуації та передбачив прийом до 700 тисяч українців упродовж трьох місяців.

Уряд Угорщини повідомив, що одразу на кордоні українцям надаватиметься допомога. Загалом країна готується прийняти приблизно 600 тисяч українців, зокрема – надасть фінансову допомогу, також Угорщина спростила умови працевлаштування.

Румунія також розташовує вздовж лінії кордону все необхідне, щоб одразу надавати допомогу біженцям. Така діяльність розгортається і в цілому по країні. Також в уряді країни повідомили, що виділили кошти на фінансову та соціальну підтримку українців, зокрема – наголосили, що постійно актуалізують план інтеграції біженців у румунське суспільство.

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Про свою готовність допомогти українцям заявили й у Німеччині. Сенат Берліну наголосив, що до кінця року лише в цьому місті створять житло щонайменше для 10 тисяч осіб. Також активно підтримують українців Ісландія, Литва, Латвія та Естонія. Ці країни приєдналися до європейських ініціатив з підтримки біженців та чекають на вимушених переселенців з України.