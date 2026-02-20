Об этом 24 Каналу сообщил глава службы, бригадный генерал Александр Потий во время мероприятия "Киевский международный форум по киберустойчивости 2026".
Что изменилось для Госспецсвязи?
По словам главы, служба традиционно поддерживает конструктивное сотрудничество с центральными органами власти, а смена руководителей не влияет на реализацию государственной политики.
Он отметил, что Госспецсвязи работает стабильно и без сбоев. Потий подчеркнул, что взаимодействие между структурами даже улучшается, а никаких критических событий не произошло. По его словам, стратегический курс определяется на политическом уровне, тогда как специалисты и подразделения продолжают системную работу независимо от кадровых ротаций.
В Госспецсвязи также отметили, что ключевым является не персоналии на должностях, а устойчивые процессы, ценности и функционал ведомства. Как структура сектора безопасности и обороны, служба прежде всего работает на государство, особенно в условиях войны.
Что известно о назначении Федорова министром обороны?
14 января Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова новым главой Минобороны Украины. Во время выступления в Раде Федоров очертил направления своей работы. В частности Минобороны сосредоточится на реформе армии, борьбе с коррупцией и улучшении условий на фронте.
Владимир Зеленский поддержал нового министра в должности. Он заявил, что ключевой задачей для Федорова остается технологичность обороны, ведь это может сохранить жизнь украинских военных.
До назначения в Министерство обороны Михаил Федоров был главой Минцифры. Он самый молодой министр в истории украинского правительства и возглавлял проект "Государство в смартфоне" и мобильное приложение Дія.