Об этом 24 Каналу сообщил глава службы, бригадный генерал Александр Потий во время мероприятия "Киевский международный форум по киберустойчивости 2026".

Что изменилось для Госспецсвязи?

По словам главы, служба традиционно поддерживает конструктивное сотрудничество с центральными органами власти, а смена руководителей не влияет на реализацию государственной политики.

Он отметил, что Госспецсвязи работает стабильно и без сбоев. Потий подчеркнул, что взаимодействие между структурами даже улучшается, а никаких критических событий не произошло. По его словам, стратегический курс определяется на политическом уровне, тогда как специалисты и подразделения продолжают системную работу независимо от кадровых ротаций.

В Госспецсвязи также отметили, что ключевым является не персоналии на должностях, а устойчивые процессы, ценности и функционал ведомства. Как структура сектора безопасности и обороны, служба прежде всего работает на государство, особенно в условиях войны.

