Мины "ложатся" четко в цель: горячий репортаж с Сумщины, где сдерживают врага "Росомахи"

Минометчики отдела огневой поддержки "Росомахи" ежедневно разрушают планы оккупантов на Сумщине, сдерживая продвижение российских войск на Северо-Слобожанском направлении. В работе они учитывают множество факторов – ветер, туман, расстояние и точность наведения.

Как только пограничники обнаруживают движение противника, минометные расчеты сразу готовятся к уничтожению оккупантов. Об интересных историях с работы и мотивации украинских бойцов читайте на 24 Канале в рамках программы "Кордон.UA".

Как минометчики сдерживают врага на Сумском направлении?

Вычислитель минометного отделения 120мм минометов "Бабай" объяснил, что сначала минометчики получают координаты цели, рассчитывают данные, которые передают на минометные расчеты и уже после этого происходит поражение. После первого выстрела проводится корректировка и таким образом проходит работа.

Сложность заключается в том, что нужно учесть очень много параметров: погодные условия, что за боеприпас, весовые знаки, вес. Каждый боеприпас различается. Эти цифры передаются на расчет и ребята проводят поражения, непосредственно на боевых позициях, – подчеркнул он.

Самое главное в работе минометчиков – это скорость, точность и меткость. По словам наводчика минометного отделения "Штефана", как только они получают задание, минометчики должны как можно быстрее дойти до позиции, выставить миномет на нужные координаты и осуществить стрельбу. В противном случае, противник успеет занять укрытие или рассредоточиться.

По словам военных, с наступлением холодов работать становится значительно сложнее. Нужно тщательно маскировать свои позиции или менять их, чтобы дезориентировать врага.

Начальник группы управления отделения 120мм минометов "Медик" заметил, что часто после огневого поражения не видно разрывов. Однако впоследствии после детальном разборе становится понятно, что мины "ложатся" четко в цель.

Об интересных "курьезах" в работе

Минометчики также рассказали о ситуации, когда сначала им показалось, что все пошло не по плану. Однако потом выяснилось, что бойцам удалось организовать настоящий "сюрприз" россиянам.

Однажды мы должны были провести поражение плановой цели. Был ветер и первая мина просто перелетела цель. Однако мы увидели движение противника – россияне вышли и случилось так, что эта мина, которая перелетела, залетела на них,

– сказал "Медик".

Украинские защитники отметили, что поражения проходят на высоком уровне. Кроме того, коллектив постоянно проходит обучение и совершенствует знания. Единственное, чего всегда им будет не хватать – это снарядов, чтобы уничтожать как можно больше оккупантов.

Минометчики добавили, что они не боятся своей работы, у каждого своя мотивация – семья, родные, дети и борьба за свою землю. Командир минометного расчета "Кара" добавил, что украинские военные будут мстить за каждого воина и каждую сломанную войной жизнь.

Ситуация на Сумщине: коротко