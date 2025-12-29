Як тільки прикордонники виявляють рух противника, мінометні розрахунки одразу готуються до знищення окупантів. Про цікаві історії з роботи та мотивацію українських бійців читайте на 24 Каналі у межах програми "Кордон.UA".

Дивіться також Сирський привідкрив плани ЗСУ на 2026 рік щодо Куп'янська

Як мінометники стримують ворога на Сумському напрямку?

Обчислювач мінометного відділення 120мм мінометів "Бабай" пояснив, що спершу мінометники отримують координати цілі, розраховують дані, які передають на мінометні розрахунки і вже після цього відбувається ураження. Після першого пострілу проводиться коригування і в такий спосіб проходить робота.

Складність полягає в тому, що потрібно врахувати дуже багато параметрів: погодні умови, що за боєприпас, вагові знаки, вага. Кожен боєприпас різниться. Ці цифри передаються на розрахунок і хлопці проводять ураження, безпосередньо на бойових позиціях, – наголосив він.

Найголовніше у роботі мінометників – це швидкість, точність та влучність. За словами навідника мінометного відділення "Штефана", як тільки вони отримують завдання, мінометники мають якомога швидко дійти до позиції, виставити міномет на потрібні координати та здійснити стрільбу. В іншому випадку, противник встигне зайняти укриття чи розосередитись.

За словами військових, з настанням холодів працювати стає значно складніше. Потрібно ретельно маскувати свої позиції або змінювати їх, щоб дезорієнтувати ворога.

Начальник групи управління відділення 120мм мінометів "Медик" зауважив, що часто після вогневого ураження не видно розривів. Однак згодом після детальному розборі стає зрозуміло, що міни "лягають" чітко в ціль.

Про цікаві "курйози" у роботі

Мінометники також розповіли про ситуації, коли спершу їм здалось, що все пішло не за планом. Однак потім з'ясувалось, що бійцям вдалось організувати справжній "сюрприз" росіянам.

Одного разу ми мали провести ураження планової цілі. Був вітер і перша міна просто перелетіла ціль. Однак ми побачили рух противника – росіяни вийшли і сталось так, що ця міна, яка перелетіла, залетіла на них,

– сказав "Медик".

Українські захисники наголосили, що ураження проходять на високому рівні. Крім того, колектив постійно проходить навчання та удосконалює знання. Єдине, чого завжди їм бракуватиме – це снарядів, щоб знищувати якомога більше окупантів.

Мінометники додали, що вони не бояться своєї роботи, у кожного своя мотивація – сім'я, рідні, діти та боротьба за свою землю. Командир мінометного розрахунку "Кара" додав, що українські військові будуть мститись за кожного воїна та кожне зламане війною життя.

Ситуація на Сумщині: коротко