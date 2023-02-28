Работа наземной группы партизан: почему в Мачулищах не мог работать беспилотник

В Беларуси на военном аэродроме Мачулищи 26 февраля раздавались взрывы. Известно, что в результате поврежден российский самолет А-50 с модификацией.

В эфире 24 канала полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан сказал, что эту хорошо подготовленную акцию совершили белорусские партизаны.

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По его мнению, они вышли на определенную дальность поражения и отработали каким-то из средств – уровня примерно похожего на Javelin или Switchblade.

Это однозначно наземная операция. К примеру, на аэродром беспилотник выйти не смог бы. Особенно аэродром в Мачулищах, который действительно закрыт системой ПВО. Там стоит С-400 "Триумф", которая бы не пропустила (беспилотник – 24 канал),

– объяснил Роман Свитан.

Смотрите видео с Романом Свитаном на ютубе 24 канала:

"Именно поэтому однозначно это не беспилотник, а наземная группа. Она подошла близко и поразила конкретными средствами поражения, на которые не смогла отреагировать система "Триумф", – подытожил Свитан.

Он добавил, что по поражению самолета можно заключить – взрыв имел примерно 3 – 5 килограммов.

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