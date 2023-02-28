Работа наземной группы партизан: почему в Мачулищах не мог работать беспилотник

28 февраля 2023, 21:46
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В Беларуси на военном аэродроме Мачулищи 26 февраля раздавались взрывы. Известно, что в результате поврежден российский самолет А-50 с модификацией.

В эфире 24 канала полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан сказал, что эту хорошо подготовленную акцию совершили белорусские партизаны.

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По его мнению, они вышли на определенную дальность поражения и отработали каким-то из средств – уровня примерно похожего на Javelin или Switchblade.

Это однозначно наземная операция. К примеру, на аэродром беспилотник выйти не смог бы. Особенно аэродром в Мачулищах, который действительно закрыт системой ПВО. Там стоит С-400 "Триумф", которая бы не пропустила (беспилотник – 24 канал),
– объяснил Роман Свитан.

Смотрите видео с Романом Свитаном на ютубе 24 канала:

"Именно поэтому однозначно это не беспилотник, а наземная группа. Она подошла близко и поразила конкретными средствами поражения, на которые не смогла отреагировать система "Триумф", – подытожил Свитан.

Он добавил, что по поражению самолета можно заключить – взрыв имел примерно 3 – 5 килограммов.

Что известно о взрыве в Мачулищах: последние новости

  • На белорусский военный аэродром "Мачулищи" прилетали два военно-транспортных борта из центра обслуживания самолетов дальней радиолокационной слежки. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн". Это может быть дополнительным доказательством того, что А-50 был поврежден.
  • В результате "хлопка" получил повреждение российский самолет А-50. Британская разведка считает его важным для воздушных операций России. Если же А-50 поврежден, то это ограничит российские воздушные операции. Предварительно группа BYPOL сообщила, что два взрыва повредили переднюю и центральную части, авионику и радиолокационную антенну самолета.
  • Из-за взрывов Лукашенко собрал силовиков, приказал усилить проверку на границе. Впоследствии СМИ сообщили, что белорусские силовики ищут 29-летнего уроженца временно оккупированного Крыма Николая Швеца.

Автор: Марія Лелека