После доклада Буданова: Зеленский очертил приоритеты работы ОП

В субботу, 10 января, Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ОП Кирилла Буданова. Стороны обсудили ключевые задачи работы ОП, в частности санкционную политику в отношении России.

О чем разговаривали Зеленский с Будановым?

По словам Зеленского, стороны определили приоритетные задачи ОП и обсудили вопросы санкций против России и связанных с ней лиц.

Глава государства отметил, что все направления санкционного давления на страну-агрессора и ее партнеров должны не только сохраниться, но и адаптироваться к изменению условий военного времени. В то же время Украина и в дальнейшем будет усиливать ограничения.

Также президент заслушал доклад Буданова о ходе мирных переговоров.

Определили и задачи в рамках внутренней политики, которые требуют решения в первоочередном порядке,

– добавил Зеленский.

Какие задачи будет выполнять Буданов в должности руководителя ОП?