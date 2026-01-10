Укр Рус
10 января, 17:06
После доклада Буданова: Зеленский очертил приоритеты работы ОП

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Зеленский заслушал доклад Буданова по санкционной политике против России и мирных переговоров.
  • Президент отметил сохранение и адаптации санкционного давления на Россию, а также на определении приоритетных задач во внутренней политике.

В субботу, 10 января, Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ОП Кирилла Буданова. Стороны обсудили ключевые задачи работы ОП, в частности санкционную политику в отношении России.

Об этом сообщил глава государства, передает 24 Канал.

О чем разговаривали Зеленский с Будановым?

По словам Зеленского, стороны определили приоритетные задачи ОП и обсудили вопросы санкций против России и связанных с ней лиц.

Глава государства отметил, что все направления санкционного давления на страну-агрессора и ее партнеров должны не только сохраниться, но и адаптироваться к изменению условий военного времени. В то же время Украина и в дальнейшем будет усиливать ограничения.

Также президент заслушал доклад Буданова о ходе мирных переговоров.

Определили и задачи в рамках внутренней политики, которые требуют решения в первоочередном порядке,
– добавил Зеленский.

Какие задачи будет выполнять Буданов в должности руководителя ОП?

  • Со 2 января 2026 года Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины.

  • По словам главы государства, бывший глава ГУР будет заниматься обменами пленными – вместе с министром обороны Рустемом Умеровым.

  • Вместе с тем направление информационной политики не будет принадлежать к полномочиям Кирилла Буданова.