Об этом сообщил глава государства, передает 24 Канал.
О чем разговаривали Зеленский с Будановым?
По словам Зеленского, стороны определили приоритетные задачи ОП и обсудили вопросы санкций против России и связанных с ней лиц.
Глава государства отметил, что все направления санкционного давления на страну-агрессора и ее партнеров должны не только сохраниться, но и адаптироваться к изменению условий военного времени. В то же время Украина и в дальнейшем будет усиливать ограничения.
Также президент заслушал доклад Буданова о ходе мирных переговоров.
Определили и задачи в рамках внутренней политики, которые требуют решения в первоочередном порядке,
– добавил Зеленский.
Какие задачи будет выполнять Буданов в должности руководителя ОП?
Со 2 января 2026 года Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины.
По словам главы государства, бывший глава ГУР будет заниматься обменами пленными – вместе с министром обороны Рустемом Умеровым.
Вместе с тем направление информационной политики не будет принадлежать к полномочиям Кирилла Буданова.