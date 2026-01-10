Об этом сообщил глава государства, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский очертил задачи Буданова на посту главы ОП

О чем разговаривали Зеленский с Будановым?

По словам Зеленского, стороны определили приоритетные задачи ОП и обсудили вопросы санкций против России и связанных с ней лиц.

Глава государства отметил, что все направления санкционного давления на страну-агрессора и ее партнеров должны не только сохраниться, но и адаптироваться к изменению условий военного времени. В то же время Украина и в дальнейшем будет усиливать ограничения.

Также президент заслушал доклад Буданова о ходе мирных переговоров.

Определили и задачи в рамках внутренней политики, которые требуют решения в первоочередном порядке,
– добавил Зеленский.

Какие задачи будет выполнять Буданов в должности руководителя ОП?

  • Со 2 января 2026 года Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины.

  • По словам главы государства, бывший глава ГУР будет заниматься обменами пленными – вместе с министром обороны Рустемом Умеровым.

  • Вместе с тем направление информационной политики не будет принадлежать к полномочиям Кирилла Буданова.