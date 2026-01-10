Про це повідомив глава держави, передає 24 Канал.

Про що розмовляли Зеленський із Будановим?

За словами Зеленського, сторони визначили пріоритетні завдання ОП та обговорили питання санкцій проти Росії та пов'язаних із нею осіб.

Очільник держави наголосив, що усі напрями санкційного тиску на країну-агресорку та її партнерів мають не лише зберегтись, а й адаптуватись до зміни умов воєнного часу. Водночас Україна й надалі посилюватиме обмеження.

Також президент заслухав доповідь Буданова щодо перебігу мирних перемовин.

Визначили й завдання в межах внутрішньої політики, які потребують вирішення в першочерговому порядку,

– додав Зеленський.

Які завдання виконуватиме Буданов на посаді керівника ОП?