Про це повідомив глава держави, передає 24 Канал.
Про що розмовляли Зеленський із Будановим?
За словами Зеленського, сторони визначили пріоритетні завдання ОП та обговорили питання санкцій проти Росії та пов'язаних із нею осіб.
Очільник держави наголосив, що усі напрями санкційного тиску на країну-агресорку та її партнерів мають не лише зберегтись, а й адаптуватись до зміни умов воєнного часу. Водночас Україна й надалі посилюватиме обмеження.
Також президент заслухав доповідь Буданова щодо перебігу мирних перемовин.
Визначили й завдання в межах внутрішньої політики, які потребують вирішення в першочерговому порядку,
– додав Зеленський.
Які завдання виконуватиме Буданов на посаді керівника ОП?
З 2 січня 2026 року Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента України.
За словами глави держави, колишній очільник ГУР займатиметься обмінами полоненими – разом з міністром оборони Рустемом Умєровим.
Разом із тим напрям інформаційної політики не належатиме до повноважень Кирила Буданова.