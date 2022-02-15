Работа Ощадбанка и "Приват24" возобновлена: в Госспецсвязи рассказали о Ddos-атаке

Приложения двух украинских банков и сайты Минобороны и ВСУ подверглись Ddos-атаке. По состоянию на 19:30, 15 февраля работу приложений финучреждений возобновили. Сайт Минобороны пока находится на техническом обслуживании.

Наибольшей атаке подверглись приложения "Ощадбанка" и "Приватбанка" и сайты силовых структур – Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины. Также с перебоями работал сайт Министерства внутренних дел.

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Что говорят в Госспецсвязи

Ddos-атаку, которой подверглись несколько украинских ресурсов, в Госспецсвязи назвали мощной. Такие атаки наблюдаются с обеда 15 февраля.

Работу "Приват24" и "Ощад24" удалось восстановить. Сайт ВСУ возобновил свою работу. Сейчас рабочая группа использует все необходимые средства.

Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке,

– заявили в Госспецсвязи.

Что известно об атаке

15 февраля около 17:00 прекратили свою работу приложения "Ощадбанка", "ПриватБанка" и Министерства обороны. Вслед за ними "упали" сайты ВСУ и МВД.

В Центре стратегических коммуникаций не исключают, что за атакой на сайты и банковские сервисы стоит Россия.

В "ПриватБанке" заверили, что средства пользователей в безопасности.

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Ddos-атака – это когда на сервер сайта подается множество запросов. Он не успевает открывать все из них и по сути из-за этого "зависает". В то же время пользователи, которые в обычном режиме заходят на сайт, теряют доступ к ресурсу: сервер их просто не впускает.