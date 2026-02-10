У россиян две цели: эксклюзивное интервью командира "Аквилы" о фронте и работе ПВО

Максим Зайченко – майор, командир 1030 отдельного зенитного ракетного дивизиона "Аквила" Третьего армейского корпуса. Свой боевой путь он начал в 2014 году – после Революции Достоинства, в которой принимал активное участие.

В начале полномасштабного вторжения Максим Зайченко собрал более сотни добровольцев и фактически взял на себя управление ротой. Сегодня он возглавляет отдельный дивизион корпусного уровня – подразделение, которое работает вплотную к линии фронта, прикрывая военных и гражданских, и имеет один из наибольших показателей по количеству уничтоженных воздушных целей противника.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу Максим Зайченко рассказал о ключевых целях россиян на фронте, как работает первый эшелон ПВО Украины и что враг делает с дронами, чтобы наносить больше поражений. Детали – читайте далее в материале.

Какие 2 цели поставили себе россияне на фронте?

Где сейчас находится ваше подразделение? Какая там ситуация?

Мое подразделение сейчас в составе 3 армейского корпуса и работает в полосе ответственности, которая составляет более 150 километров. Это Харьковщина, часть Донецкой и Луганской областей. Противник давит постоянно, проводит десятки штурмовых действий. Очевидно их задача не изменилась. Они хотят отодвинуть Силы обороны Украины за реку Оскол на Харьковщине и оккупировать населенный пункт Лиман в Донецкой области.

Для этого оккупанты используют тактику инфильтрации – пытаются небольшими группами просочиться через боевые порядки наших подразделений, но результатов не имеют. Их уничтожает как наша пехота, так и дроны и артиллерийские системы. Мы сейчас находимся в активной обороне. На некоторых направлениях пытаемся контратаковать. Бои динамичные, но сегодня у врага нет продвижений.

Изменилась ли динамика боев за последние месяцы?

Сейчас противник пытается использовать погодные условия. Водоемы замерзли, поэтому у оккупантов есть дополнительные пути продвижения. Также наращивают количество беспилотников. Об этом риске мы говорили еще летом и готовились к нему. Но за несколько месяцев количество беспилотников, в частности для разведки, увеличилось. Новые подразделения, которые специализируются на этом направлении, заводят новые расчеты и зону ответственности.

Пехота у врага действительно слабая. Они делают ставку на массовость и это билет в одну сторону. В то же время поддержка и сопровождение артогнем и беспилотными системами – у них на достаточно высоком уровне. Есть над чем работать, чтобы эффективно противодействовать этой угрозе.

Что такое "малая" ПВО и как работает?

Война меняется, враг экспериментирует с тактиками. Какие главные вызовы для вашего подразделения на этом этапе войны?

Я из подразделения противовоздушной обороны 3 армейского корпуса. Предыдущий год мы были в составе 3 ОШБр. Сейчас расширяемся и выходим на уровень обеспечения ПВО всего корпуса. За предыдущий год наша команда уничтожила более 3 тысяч воздушных целей. Более 60% – малые разведывательные и ударные дроны типа Mavic, различные FPV-дроны, которые работают как на линии соприкосновения, так и на глубине до 10 километров.

Это сейчас самая большая угроза для нашей пехоты, которая держит позиции непосредственно на линии боестолкновения и вступает в прямой бой. Наша задача – уменьшить нагрузку на них, уменьшить как прицельность артиллерии, которая "разбирает" их позиции, так и количество дронов, сопровождающих пехотные группы противника.

Противник пытается использовать разведывательные дроны для прокладывания маршрутов и контроля собственных групп. Когда мы уничтожаем эти средства контроля и разведки, они теряют свое управление и группы фактически перестают вести бой. Они занимают позицию и ждут подкрепления, или сидят до того момента, пока наши штурмовые группы их уничтожат.

Поэтому основная задача наших подразделений противовоздушной обороны – помощь пехоте и уничтожение дронов тактического звена. Мы с этой задачей довольно хорошо справляемся.

Вторым этапом идет противодействие дронам оперативно-тактического уровня. Это дроны самолетного типа "Орлан", ZALA, Supercam, ударные "Ланцеты", которые уже на большую глубину работают и пытаются попасть в нашу артиллерию и бронегруппы. Количество таких БПЛА у врага растет, а мы совершенствуем и наращиваем способности.

Третий этап – противодействие скоростным ударным дронам типа "Шахед", "Герань", "Гербера", которые пролетают над нашими боевыми порядками. Наше подразделение является первым эшелоном ПВО Украины. Мы уменьшаем количество этих дронов, которые пролетают вглубь страны.

Соответственно полный комплекс мероприятий по выявлению и уничтожению воздушных целей противника осуществляется на уровне корпуса. Есть выстроенная эшелонированная система как обнаружения, так и противодействия. Она идет от уровня батальона до уровня корпуса. Мы понимаем угрозы и пытаемся найти адекватные решения, чтобы у нас было достаточное количество средств противодействия на увеличение нагрузки на ПВО.

Александр Сырский делал акцент именно на дронах на оптоволокне. Говорил, что ВСУ их применяют, но враг в этом направлении сделал огромный шаг вперед. Как сейчас с паритетом, есть ли он?

По моему мнению, преимущество в беспилотных системах оперативно-тактического уровня сейчас на нашей стороне, и на стратегическом уровне мы не уступаем, в частности, в операциях, проводимых вглубь обороны противника.

По оптоволокну – преимущество у нас есть, но противник умеет очень качественно копировать и интегрировать в свою армейскую систему эффективные решения, которые мы придумали. У них есть достаточная ресурсная база с помощью восточных партнеров, которые помогают с технологическими элементами. Они занимаются локализацией производства и наращивают количество беспилотников.

Это гонки и кто-то кого-то будет постоянно в чем-то догонять и перенимать полезные решения. Действия Украины по масштабированию различных технологических и цифровых решений очень полезны и нужны. Это правильный подход, который даст нам преимущество и, возможно, будет асимметричным ответом на количество живой силы противника, напирающего на нас.

Мы должны создать условия, которые позволят сохранить жизнь наших бойцов, уменьшить на них нагрузку, но и уничтожать столько россиян, чтобы иметь возможность влиять на фронт – защищать наши подразделения и наносить ущерб противнику.

Уже сейчас более 80% поражений на фронте осуществляется беспилотными системами. В частности, в противодействии воздушным угрозам в моем подразделении также применяются беспилотные системы. Сейчас идет акцент на развитие именно этого направления. За прошлый год беспилотные системы увеличили долю уничтоженных воздушных целей с 20% до 80%. Хотя год назад даже не было штатного подразделения БПЛА-перехватчиков.

Это была инициатива снизу, были экспериментальные подразделения, которые начали применять их. Тогда еще не было зенитных дронов – использовали обычные ударные, которые в собственных мастерских модернизировали, в частности, системы связи, видеосигнала, управления.

Их начали использовать для противодействия воздушным угрозам, которые не могли быть уничтожены стандартными или штатными средствами, потому что поднялись на определенную высоту и стали недосягаемыми. Мы начали искать решение, которое позволит эффективно им противодействовать. Это направление развивалось в течение года и сейчас уже является отдельным классом, как малая ПВО.

Как оккупанты совершенствуют дроны, чтобы бить по ВСУ?

Враг постоянно совершенствует ударные дроны – устанавливает инфракрасный свет, чтобы труднее было сбивать, или ПЗРК. Что вы уже встречали из этих новаций?

Здесь надо разделять средства воздушного нападения. Их считают одним целым, но они имеют разные классы и отличаются техническими характеристиками и своими возможностями. Их объединяет прежде всего платформа, и здесь начинается выбор чего именно: боевая часть, камера для разведки, ПЗРК и тому подобное.

Летающая универсальная платформа может быть разного самолетного типа. Они могут быть близкого радиуса действия, могут действовать и на 1000+ километров, как "Шахеды" или "Герани". На платформу можно поставить что угодно, работать над совершенствованием связи, передачей сигнала, увеличением боевой части.

Кстати, на "Шахедах" появились ракеты Р-60, развернутые назад. В Институте изучения войны объяснили, что это позволяет беспилотнику угрожать украинским самолетам и продолжать движение к своей первоначальной цели. Так Россия хочет защитить "Шахед", если он столкнется с самолетом.

Принципиальной остается стоимость. Чем дороже дрон – тем больше там может быть различных новаций, но все равно он летит в одну сторону и уничтожается. Поэтому возникает вопрос, что дороже – дрон или нанесенный ущерб? Здесь все делится на классы.

Первый серьезный вызов на тактическом уровне, кроме мультироторных дронов – коптеров, это создание дронов самолетного типа стоимостью 200 – 300 долларов. Это "Молния", фактически состоящая из пенопласта и трубок. На них цепляют взрывчатку, но они управляемые, есть дешевые аналоги цифровых камер, но могут быть и оригинальные цифровые.

Они охотятся на артиллерию или бронемашины, которые стоят сотни тысяч долларов. Массовость таких дронов показала, что это серьезная угроза на поле боя. Вкладывать средства в увеличение стоимости именно этого БПЛА россиянам стало экономически невыгодно, поэтому они берут количеством.

Когда мы говорим о задачах стратегического уровня оккупантов – осуществление комбинированных ударов, нагрузка на ПВО, чтобы потом нанести ракетный удар – встает вопрос об увеличении эффективности применения, но с сохранением количества и массовости применения "Шахедов" и "Гераней".

Например, новые модемы, которые позволяют дистанционно управлять "Шахедами", раньше шли в автономном режиме по запланированному маршруту и часто не попадали. Сейчас они ставят на некоторые дроны системы управления. Там и система связи другая, и система передачи видеосигнала, и развернутая система наземных станций управления.

Уже есть случаи, когда "Шахеды", которые были оборудованы дополнительным вооружение, в таком режиме управления нанесли поражение армейской авиации – прошли на малых высотах, чтобы их не обнаружили и уничтожили вертолет. Поэтому противник экспериментирует. Мы стараемся вовремя реагировать и прогнозировать.

Эта история – вызов не только для ПВО, но и для Сил обороны и военного управления. Кроме линии фронта, сегодня для всех стратегически важных объектов идет угроза с воздуха. Нам нужно отвечать на то, что враг наращивает средства воздушного нападения, а еще лучше – асимметрично действовать и заранее осуществлять эти меры.

Чем отличаются дроны-перехватчики от обычных?

Какой основной принцип работы дронов-перехватчиков?

Дроны-перехватчики – это такие же дроны, как и те, что летят в нашу и их сторону. Единственное отличие – это функция: дрону нужно уничтожить воздушную цель. Это может быть не только дрон, но эффективнее бороться дроном против дрона. Это и вопрос стоимости, и вопрос габаритов, и вопрос скоростей. Есть случаи, когда дронами сбивали вражеские вертолеты, но это несистемное явление из-за различных технических моментов – вертолет сложно догнать и сбить.

Дроны-перехватчики делятся на несколько классов. Принципиальным остается вопрос себестоимости и соотношение себестоимости к уничтоженной воздушной цели. Это ответ на количество дешевых и массовых средств воздушного нападения, применяемых противником.

При планировании мы учитываем, против какого средства используем наше средство поражения. Дрон отличается не только по конструкции, но и по системам передачи связи и осуществления управления. Для этого развернуты наши лаборатории и мастерские, где переделывают дроны, которые предоставляет государство, партнеры, спонсоры. Так мы можем их унифицировать, подготовить к полету и рационально применять.

Также стоит учесть, что все начинается с системы радиолокационного обнаружения и сопровождения воздушной цели. Система позволяет нам найти в воздухе вражескую цели, подойти к ней, уничтожить и зафиксировать это. Есть радиоэлектронное подтверждение, когда воздушная цель исчезает с радара, или оптическое подтверждение на видео с дрона, который подошел к цели.

Поэтому эффективное осуществление противовоздушной обороны возможно тогда, когда работает комплекс обнаружения и есть достаточное количество средств поражения, достигающих своей цели. Беспилотники сейчас – это один из самых эффективных средств для поражения, как с точки зрения стоимости, так и эффективности.

Как работает эшелонированная ПВО в Украине?

Вы рассказывали об эшелонированной противовоздушной обороне, ее функционале. Насколько я поняла, она не так давно появилась, чем этот подход отличается от предыдущего подхода к ПВО?

В целом в пределах страны сегодня определено понятие эшелонов. Первым эшелоном являются подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск, соответственно, наши подразделения как составляющая Сухопутных войск. Раньше мы имели преимущественно зенитно-ракетные комплексы или ПЗРК, а основной задачей было противодействие армейской авиации. Собственно эту задачу мы сейчас выполняем, а средства, которые есть на вооружении, до сих пор там находятся и продолжают свое боевое дежурство.

За последний год у нас было несколько пусков ракетных комплексов в сторону поражения армейской авиации. Но сейчас это больше как средство сдерживания, потому что противник знает, что если он зайдет в зону поражения, то его большой борт будет потерян. Поэтому россияне пытаются компенсировать свое присутствие в воздухе не с помощью самолетов или вертолетов, а благодаря беспилотным летательным аппаратам.

Этот вызов изменил подход на поле боя и нашу реакцию. Он заставил страну создать эшелоны, получить дополнительные средства так называемой малой ПВО – беспилотные системы. В подразделениях Сухопутных войск мы получили новую угрозу, когда непосредственно на линии боестолкновения значительно возросло количество дронов, которые проводят разведку или корректировку, или сами являются ударными носителями по пехоте.

Это заставило нас четко разграничивать как средства обнаружения, в частности, тактические радары, которых раньше почти не было, так и другие способы детекции воздушных угроз. Говорится об акустических датчиках, оптико-электронных, которыми мы насыщаем передний край. Также это побудило нас создать новые подклассы средств уничтожения, прежде всего беспилотных систем.

Поэтому первый эшелон – это ПВО Сухопутных войск, далее идут другие подразделения Сил беспилотных систем, далее – Воздушные силы. Мы взаимодействуем, и каждый на своем направлении, в своем эшелоне, является эффективным.

В своем первом эшелоне мы уже сделали 3 подкласса, потому что это полоса глубиной от 0 до 100 километров. На каждых трех уровнях есть разные угрозы с разными техническими характеристиками. Поэтому первый уровень у нас – это линия боевого соприкосновения, условно 10 – 15 километров от нее в глубину. Это одни средства обнаружения и поражения.

Далее идет оперативно-тактическая глубина. Это противодействие более серьезным угрозам. Например, дроны, которые позволяют наносить точечные удары по командным пунктам, объектам, складах, по переправам.

Третий уровень – это уже противодействие дальнобойным ударным дронам "Шахед", которые пытаются прорваться через наш первый эшелон, чтобы нанести поражение по нашей оперативно-технической зоне, по военным, транспортным, промышленным объектам. Поэтому здесь прежде всего говорится о создании общего радиолокационного поля, которое бы позволяло контролировать все пространство.

Мы, как часть Сухопутных войск, контролируем наземное пространство, а непосредственная задача подразделений ПВО добавить в эту сеть новое пространство – воздушное. Это предусматривает обнаружение и контроль. Также добавляются эффективные средства поражения, которые не только имеют свои характеристики по дальности, но и по высоте.

Поэтому это более технологические решения и сочетание всех элементов – как ракетных комплексов, зенитных пушек, так и беспилотных перехватчиков, которые есть в арсенале наших подразделений противовоздушной обороны. Они позволяют нам создать эшелоны и размещать средства таким образом, чтобы они были или недоступны, или сложно доступны для противника. Ведь у врага одна задача – поражения прежде всего подразделений противовоздушной обороны для того, чтобы их уничтожить, а дальше наносить поражение без противодействия.

При этом нам надо сохранить свои средства в относительной безопасности, а безопасность создается путем маскировки, оборудования дополнительных ложных позиций, укреплений. Их надо сделать недоступными для поражения и сохранить эффективность противодействия, применяя различные подходы, тактики, комбинируя средства поражения, отталкиваясь от задачи, которую поставили.

Если говорим о переднем крае противодействия авиации, то там используют одни образцы ракетного вооружения. Если это прикрытие конкретных тактических, оперативных или стратегических объектов – это другие средства. Если это коридоры пролетов – мы применяем другую тактику, но все это входит в общую систему эшелонирования.

Как ПВО "тройки" получает один из лучших результатов?

Июнь 2025 года стал рекордным для вас. Известно о 268 сбитых дронов за день. Как удалось установить такие рекордные цифры, и были ли потом подобные достижения?

Наверное, здесь говорится больше о корпусе. Моя воинская часть, как составляющая корпуса, также вносит большой вклад в эту историю. На самом деле мы не сильно фокусируемся на вопросе цифр, потому что измеряем свою результативность не столько количеством уничтоженных дронов, сколько количеством защищенных бойцов и позиций. Ведь даже если ты сбил 100 дронов, а 101 попал и уничтожил позицию, наши ребята погибли – для нас это провал миссии. Все, что мы сделали до того, уже никого не волнует, в том числе и нас.

Поэтому мы прежде всего работаем над тем, чтобы защитить наших бойцов, наши подразделения, прикрыть их от ударов с воздуха. Результативность есть, она обусловлена тем, что мы обращаем большое внимание на планирование. Например, расставляем позиции, средства обнаружения так, чтобы они друг другу не мешали, имели максимально эффективную зону покрытия, потому что в армии есть дефицит средств обнаружения, так же, как и дефицит средств поражения.

Поэтому большое внимание обращено на планирование, и мы понимаем, какие приоритетные задачи нам ставит командование, а какие менее приоритетные. Это также фактор, который влияет, потому что основная задача – прикрывать подразделения от ударов. Конечно, хочется все 150 километров насытить средствами и создать "Железный купол", никого не пропустить, но это вопрос способности подразделений ПВО Сухопутных войск.

Стоит внимания! Самым результативным средством на поле боя в 2025 году стал дрон-бомбер "Вампир". Благодаря "Вампирам" Силы обороны выполнили более 2,5 миллиона боевых миссий, в частности, операции по уничтожению укреплений, техники и живой силы противника, а также дистанционное минирование и логистическую поддержку.

Мы идем по пути их наращивания, но пока с этим есть проблема. Прежде всего из-за недостатка людей. Это начинается с недостатка штатных подразделений, которые должны быть в составе корпусов. Они еще в процессе приобретения своих возможностей. Соответственно, люди, которые приходят в эту историю, – еще только создают эти будущие подразделения.

Также есть вопросы обеспечения. Средства обнаружения, средства противопоражения и так далее. Поэтому в истории ресурсного ограничения мы большое внимание обращаем на планирование.

Второе – это подготовка личного состава, потому что людей может быть много, но если они не знают, как работать, то эффективность серьезно падает. Не так важно сколько у тебя людей, а сколько есть боевых, умелых расчетов, которые готовы работать. Поэтому второй фокус внимания – боевая подготовка и боевое слаживание подразделений.

Наши бойцы – это военнослужащие общевойсковых частей, которые также должны быть вовлечены в штурмовые операции, пехотные бои. Они должны знать, как оказывать себе и побратимам медицинскую помощь, как общаться через радиосвязь в условиях противодействия противника. Поэтому говорится о военнослужащих, которые дополнительно осуществляют задачи противовоздушной обороны.

Третье – это профессиональная история, потому что никто не справится с миссией, которую нам поставила наша команда, лучше, чем мы.

А четвертое – это обеспечение, где мы находим все возможности для того, чтобы иметь средства обнаружения, поражения. Есть еще понятие всестороннего обеспечения: транспорт, радиосвязь, медицина. Иногда кто-то думает, что дал дрон и этого будет достаточно. На самом деле это лишь 10% от общей работы военного подразделения и военнослужащих.

Поэтому осуществления этих комплексов позволяет нам достигать результата на поле боя. Насколько я понимаю, нас довольно высоко оценивает командование, управления государством. Есть оценка предоставления определенного количества электронных баллов, и Третья штурмовая бригада, как основа 3 армейского корпуса, входит в топ-10 и сейчас на 5 месте по количеству набранных баллов.

Это единственная бригада Сухопутных войск, которая стоит на уровне с профильными подразделениями беспилотных систем, специализированными подразделениями. Из этого количества больше половины – это история подразделений противовоздушной обороны, которые на регулярной основе уничтожают воздушные цели.

Мы верифицируем подтвержденные сбивания, загружаем в систему, получаем баллы и можем оценить, насколько мы эффективны. Поэтому, когда звучат определенные цифры, мы оперируем только теми цифрами, которые объективно подтверждены.

Продолжение интервью с майором Максимом Зайченко – смотрите далее в видео 24 Канала!