Как будут работать сады и школы в Украине в случае воздушной тревоги

С 24 февраля Украина живет в условиях военного положения, а воздушная тревога стала неприятной, но важной частью жизни и больших и маленьких украинцев. Как будут работать детские сады и школы в случае воздушной тревоги – читайте в материале 24 канала.

После начала российского вторжения детские сады, школы и вузы были переведены в дистанционный режим работы. Весной некоторые сады в наиболее безопасных регионах Украины возобновили свою работу, летом процесс ускорился. Также в правительстве решили, что новый учебный год в школах начнется 1 сентября 2022 и в формате офлайн.

Читайте Как работают детские сады в Украине в условиях военного положения

Главным залогом является безопасность. Учебные заведения открываются только там, где не ведутся боевые действия и минимизирован риск артиллерийских обстрелов. Впрочем, опасность ракетных обстрелов, от которых пока не застрахован, к сожалению, ни один украинский город, никуда не делась и не исчезнет, пока россия не будет побеждена.

Безопасность детей – превыше всего

Учащиеся, живущие рядом с линией боевых действий, будут переводиться на дистанционное обучение. Точка риска – это заведения, оказавшиеся ближе 40 км от условной линии фронта.

Во всех садах и школах должны быть укрытия или бомбоубежища, рассчитанные на всех учащихся и учителей. Если укрытие не рассчитано на количество учеников, тогда будет рассматриваться вопрос об обучении в несколько смен.

Обучение рекомендуется проводить только на первых этажах, чтобы в случае воздушной тревоги быстро покинуть опасное место.

Паспорт безопасности

Если укрытия нет, дети будут работать дистанционно или будут учиться в "опорных пунктах". Например, некоторые школы имеют большую площадь, чем учится детей. Поэтому несколько учебных заведений могут свести в одно. Вопросы транспорта и логистики в таком случае возлагаются на представителей местного управления.

Перед началом учебного года все детсады и школы вместе с прилегающей территорией должны проверить работники ГСЧС. Также проверки ждут системы оповещения, в частности, для детей с особыми потребностями.

В учебных заведениях должна быть сделана навигация путей эвакуации и обустроенное укрытие (или укрытие поблизости). Укрытия должны быть инклюзивными и иметь запасы воды, медикаментов, необходимого оборудования и других материалов для обеспечения безопасности.

Каждое учебное заведение будет проверено отдельно и по итогам проверки должно получить паспорт безопасности. Только при таком условии детсад или школа смогут работать.

В укрытиях в школах должны быть созданы условия для учебного процесса.

В детсадах в укрытиях, кроме необходимой мебели, полотенец и одеял должен быть обустроен игровой уголок – с книгами, игрушками, карандашами и раскрасками.

Мы должны обеспечить паспорт безопасности каждого учебного заведения. Должны обеспечить указатели движения в бомбоубежище, планы эвакуации, расчетное время захода в бомбоубежище, каждый из родителей должен быть проинформирован, в каких условиях безопасности должен учиться его ребенок,

– министр образования Сергей Шкарлетт рассказал об условиях открытия учебных заведений.

Сколько времени детям и работникам заведения придется находиться в укрытии – предугадать невозможно. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы в укрытии был минимальный набор для обеспечения жизненных потребностей для детей и персонала.

Тренировка и реальная угроза

Для детей и родителей проведут тренировки по безопасности. Расскажут, как себя вести во время воздушной тревоги и в других экстренных случаях. Также, будут проведены обучение и отработка действий при сигнале о воздушной тревоге.

К сожалению, помимо учений будут и реальные воздушные тревоги. И дети должны понимать их опасность и знать свои действия.

В случае воздушной тревоги урок будет прерван, а дети должны пройти в укрытие и находиться там до завершения тревоги.

Тревожный рюкзак

У помощника воспитателя должен быть собран "тревожный рюкзак", с ним он должен проследовать вместе с детьми до укрытия при воздушной тревоге.

В "тревожном рюкзаке" должна быть: аптечка с препаратами для оказания первой медицинской помощи; средства гигиены – салфетки, полотенца; емкость с чистой водой, которую нужно менять ежедневно.

Группы и классы не должны быть большими, чтобы взрослые могли помочь всем детям вовремя эвакуироваться.

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