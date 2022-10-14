В ВСУ показали уникальные кадры аэроразведки

Украинские воины каждый день ведут аэроразведку, чтобы обнаружить и уничтожить цели врага. 24 канал вместе с защитниками сходил на боевое задание, чтобы показать вам уникальные кадры работы наших воинов.

Бойцы 112-й бригады Сил терробороны ВСУ подробно рассказали, как проводят аэроразведку. В частности, запускают беспилотники и следят за оккупантами с неба. Об этом пишет 24 канал и показывает кадры, снятые летом 2022 года.

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"Одна из хитростей российской армии – так называемая система "Аэроскоп"

Украинский воин Сергей Казачина готовит к вылету наш дрон. Боец рассказывает, что оккупанты используют так называемую систему "Аэроскоп". Она пилингует и вычисляет до метра, где находятся воины и откуда запускают БпЛА. Однако наши защитники умеют перехитрить противника.

В частности, используют технологию "Ольга V3", буквально маскирующую все данные. Подключают ее к беспилотнику, а затем запускают дрон.

Бойцы рассказывают, что сначала надо взлетать невысоко, чтобы противник не увидел наш БПЛА. Кроме того, обязательно обращать внимание на данные с пульта – сколько спутников работает. На момент съемки мы зафиксировали работу 18 – 19. Однако, когда их становится меньше 10, это означает, что оккупанты начали "бить".

Украинские воины отметили, что перебить связь с дроном могут несколькими способами. В частности, с помощью так называемого облака, которое "прячет" спутники. А еще вообще отрезать связь с пультом.

Он просто становится неуправляемым. Тогда надо бежать,

– подчеркнули бойцы.

Главные правила проведения аэроразведки

Украинские защитники убеждают, что включать видео, пока беспилотник летит на нашей территории, ни в коем случае нельзя. Ведь если враг собьет дрон, сможет вытащить карту памяти и увидеть украинские позиции.

Уже через несколько минут после вылета обнаружили наблюдательный пункт российских захватчиков и блиндажи. Однако оккупантов там не было. Интересно, что захватчики часто прибегают к уловкам, чтобы обнаружить работу нашей артиллерии. В частности, оставляют возле домов подержанные автомобили с пометками "Z", с надеждой, что украинские военные "поведутся" на это.

Боевой вылет длился 30 – 40 минут. Однако показать его полностьюне может.

Завершив аэроразведку, дрон поворачивает назад. Потом следует оперативно покинуть территорию, потому что находиться там уже опасно. Отснятое видео наши бойцы анализируют и составляют рапорт. Такая ежедневная работа помогает выявлять цели противника и оперативно уничтожать их.

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