Как изменился рынок труда в Украине за время войны: популярные вакансии, зарплаты и регионы поиска

После начала полномасштабной войны рынок труда в Украине серьезно пострадал. По данным ООН, с 24 февраля почти 5 миллионов украинцев потеряли работу: 1,2 миллиона – выехавшие в соседние страны беженцы, 3,6 миллиона – безработные, живущие в Украине.

Это огромные цифры, за которыми стоит поистине катастрофическая ситуация. Многие бизнесы были разрушены, некоторые закрывались или перестали выплачивать работникам зарплату, а миллионы украинцев остались без денег и рабочих мест.

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Сейчас рынок труда понемногу начинает оживать, впрочем, вернется к тому состоянию, каким он был до войны – еще не скоро.

Сайт 24 канала рассказывает, какие работники сейчас нужны на рынке, какие специальности не пользуются спросом и сколько готовы платить украинские работодатели.

Как изменилась ситуация на рынке труда с начала войны

Сайт по поиску работы Jooble проанализировал украинский рынок труда и сравнил активность соискателей и работодателей до и после начала полномасштабной войны. Так, количество предложений о работе в пределах Украины уменьшилось на 28% в марте по сравнению с февралем и на 37% в апреле по сравнению с февралем. Начиная с мая, прослеживается тенденция к постепенному росту количества вакансий в Украине.

Так, до февраля 2022 года наибольшее количество вакансий было доступно для: IT-специалистов, программистов, разработчиков программного обеспечения, водителей разных категорий, переводчиков с иностранных языков, разнорабочих и других работников физического труда на производстве.

После 24 февраля ситуация с вакансиями в корне не изменилась. Работодатели также заинтересованы в IT специалистах разных направлений, а также в водителях и работниках физической силы — охранниках, уборщиках, разнорабочих, упаковщиках и т.д., но в меньших количествах, чем в довоенный период,

– говорят аналитики.

Они добавили, что в ТОП поисковых запросов соискателей до войны входят такие вакансии как водитель, Q&A инженер, охранник, уборщик, бухгалтер, продавец, медсестра, няня, сиделка. С марта 2022 года среди всех поисковых запросов на сайте Jooble больше всего запросов было относительно таких вакансий: водитель, продавец, уборщик, охранник, грузчик, сварщик, медсестра/медбрат, бухгалтер, тракторист, повар, разнорабочий. Люди часто интересуются возможностью подработки, вакансиями, в которых не требуется опыт работы и предлагают проживание, а также возможностью работы с оплатой труда ежедневно/еженедельно.

Что касается удаленной работы, то к началу полномасштабного вторжения больше всего вакансий были доступны в областях дизайна и графики, оптовой и розничной торговли, рекламы и маркетинга, управления персоналом. После 24 февраля работодатели чаще всего искали для удаленной работы специалистов в таких областях, как дизайн и графика, реклама и маркетинг, связь и телекоммуникации, медицина и страхование.



Каждый второй украинец сейчас ищет работу / Фото Unsplash

Согласно исследованию кадрового портала grc.ua, в активном поиске работы сейчас находится каждый второй украинский специалист (52,3%), планируют искать новое место в ближайшее время еще 16% поисковиков.

Настроения украинских работников из-за военного кризиса рынка труда крайне отрицательные – более 40% потеряли работу, еще 22,5% работают, но получают неполную заработную плату. Каждый четвертый сотрудник опасается, что может попасть под сокращение в ближайшее время,

– говорят аналитики.

В каких регионах больше всего работы

Если до 24 февраля ищущие могли перебирать вакансиями, то сейчас рынок труда принадлежит работодателям. По данным Государственной службы занятости, на одно рабочее место претендуют 12 человек. Это средний показатель в стране.

По данным кадрового портала grc.ua произошли изменения в региональном разрезе. Ведь в начале войны многие бизнесы и люди переезжали в западные области Украины. Поэтому эти области демонстрируют большую долю вакансий в структуре рынка труда, чем это было до войны.

По состоянию на начало сентября 2022 релокейт сюда осуществили более 700 предприятий, 500 из них уже возобновили работу. Сегодня на Запад Украины приходится 30% всех актуальных вакансий.

С большим отрывом лидирует Львовская область. На этот регион приходится 13,2%. Это неудивительно, ведь до войны этот регион был на первых позициях на Западе Украины. Вторую позицию с показателем 4,3% занимает Ивано-Франковская область, третью – Закарпатская (2,9%). Статистика, в целом, не вызывает удивления, ведь это развитые области с крупными городами-областными центрами. Например, только Львовская агломерация насчитывала до войны около 1,5 миллиона жителей,

– говорят аналитики.



Зарплата в Украине упала более чем на половину / Фото Unsplash

Что в Украине сейчас с зарплатами

По данным Нацбанка, падение зарплат в частном секторе с 24 февраля составило 25 – 50%. Многие предприятия сокращали зарплаты своим работникам или вообще оставляли последних без выплат. Впрочем, сейчас ситуация постепенно выравнивается.

Во Львовской области специалисты получают в среднем 18 800 гривен, в Закарпатской – 16 600 гривен. А вот Ивано-Франковская область, отличающаяся высокой активностью рынка труда, уступила место, здесь работники получают в среднем 14 400 гривен. В Хмельницкой области работники зарабатывают 15 300 гривен.

Что интересно, Черновицкая область с низким показателем активности опередила многие регионы в рейтинге средней прибыли. Здесь этот показатель на уровне 14 200 гривен, то есть лишь чуть ниже, чем в Хмельницкой области, замкнувшей тройку лидеров. Черновицкая область обошла, например, Ровенскую область (13 100 гривен) и Тернопольскую (11 400 гривен). Тернопольская область является аутсайдером в этом рейтинге и уступает лидеру (Львовской области) ориентировочно на 40%,

– объяснили аналитики портала grc.ua.

Что касается вакансий, то по данным портала work.ua наиболее готовы платить менеджерам по продажам – в среднем 20 тысяч гривен, далее следуют директора – 21,5 тысячи гривен, водители – 21 тысячи гривен, и менеджеры по работе с клиентами – 17,5 тысячи гривен.

Средняя зарплата по популярным специальностям / Скриншот с портала work.ua

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Какие сферы популярны на рынке труда

За последний месяц лета на сайте grc.ua зарегистрировалось более 5 тысяч новых пользователей, поисковики активнее откликаются на открытые вакансии. Така, больше всего заинтересованы в поиске работы специалисты, которые только начинают свой карьерный путь и студенты. В то же время эти поисковики сталкиваются с самой высокой конкуренцией на рабочие места. В среднем, на одну вакансию претендует 23 специалиста без опыта работы

Сфера продаж демонстрирует ощутимые темпы обновления. Доля этих вакансий в общей структуре рынка труда постепенно растет. Поэтому, несмотря на высокую динамику, увеличение резюме специалистов ритейла и менеджеров по продажам и повышение показателей отзывов на существующие вакансии, уровень конкуренции среди этих специалистов остается относительно невысоким. На одно рабочее место в сфере продаж претендует в среднем не более 3 человек,

– говорят аналитики.

Они добавили, что постепенная адаптация бизнеса к коммерческой деятельности в условиях войны в течение лета, стабилизация зарплат, которые весной снижались почти во всех профессиональных сферах, и появление новых вакансий побуждали топ-менеджеров и руководителей более смело искать новую работу. В течение летних месяцев количество резюме в категории высшего менеджмента росло рекордными темпами (в июне прибавилось +25% резюме, в июле +113%, в августе +56%). Конкуренция среди соискателей уровня высшего менеджмента тоже высокая – в среднем 16 человек на одну открытую вакансию.



Количество предложений работы для руководителей существенно снизилось / Фото Unsplash

Активно ищут новую работу бухгалтера, административный персонал, представители сферы маркетинга, реклама и PR, работники сферы производства и сельского хозяйства, специалисты транспорта и логистики, а также строители. Резюме всех выше названных профессий составляют десятку сфер с наибольшей активностью поисковиков,

– отметили в компании.

Профессиональные сферы восстанавливаются разными темпами. В последние месяцы в Украине увеличилась потребность в специалистах рабочих профессий, менеджерах по продажам, сельском хозяйстве и строительстве. Компании ищут тех, кто будет создавать, производить, продвигать и продавать товары и услуги. В то же время, количество предложений работы для руководителей снизилось в общей структуре вакансий.

В общем, о том, что кризис на рынке труда в Украине прошел, говорить пока рано. Ведь, по прогнозам НБУ, вряд ли ситуация существенно улучшится и в следующем году. В Нацбанке считают, что в 2023 году показатель безработицы сократится до 27% и только в 2024 году – до 18%.