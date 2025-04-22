В ВСУ ищут тату-мастеров и массажистов – 63 бригада открыла необычные вакансии

63 бригада ВСУ ломает стереотипы о военной службе. Теперь в команду нужны не только стрелки, но и тату-мастера, парикмахеры и массажисты.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на 63-ю отдельную механизированную бригаду. В ВСУ появились необычные, но очень важные вакансии.

Читайте также Путь в ад, – в 24 ОМБр рассказали, где масштабно уничтожают россиян несмотря на их маневры

63 ОМБр создает новый тыл для военных

63 отдельная механизированная бригада ВСУ открыла набор специалистов по бытовому обслуживанию – ищут тату-мастеров, массажистов и парикмахеров. Все ради комфорта и морального духа наших военных.

В бригаде объяснили, что эти должности предусмотрены в тыловых подразделениях и ориентированы на военнослужащих, которые имеют боевой опыт или временно ограничены по состоянию здоровья.

Цель – сделать так, чтобы каждый боец чувствовал себя не только защитником, но и человеком. Ведь, в 63 ОМБр уверены, что восстановление, самовыражения и уход – это тоже часть боевой эффективности.

Бригада гарантирует специалистам:

профессиональное оборудование и полноценное рабочее место;

достойную заработную плату;

ежегодный отпуск (две части по 15 суток);

службу в тылу без ротаций на передовую.

В первую очередь вакансии открыты для ветеранов войны, которые имеют соответствующий опыт в сфере и желание продолжить службу, но в другом качестве.

Ранее бригада уже открыла стоматологический кабинет, а также запустила собственный пошив амуниции, чтобы обеспечить бойцов самым необходимым и сохранить боевой дух на высоком уровне.

Желающие уже могут заполнить анкету и присоединиться к 63 ОМБр.