В ВСУ ищут тату-мастеров и массажистов – 63 бригада открыла необычные вакансии
- 63 бригада ВСУ открыла вакансии для тату-мастеров, парикмахеров и массажистов, чтобы поддержать комфорт и моральный дух военных.
- Эти должности предназначены для военнослужащих с боевым опытом или ограниченных по состоянию здоровья, с гарантиями профессионального оборудования, зарплаты и службы в тылу.
63 бригада ВСУ ломает стереотипы о военной службе. Теперь в команду нужны не только стрелки, но и тату-мастера, парикмахеры и массажисты.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на 63-ю отдельную механизированную бригаду. В ВСУ появились необычные, но очень важные вакансии.
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63 ОМБр создает новый тыл для военных
63 отдельная механизированная бригада ВСУ открыла набор специалистов по бытовому обслуживанию – ищут тату-мастеров, массажистов и парикмахеров. Все ради комфорта и морального духа наших военных.
В бригаде объяснили, что эти должности предусмотрены в тыловых подразделениях и ориентированы на военнослужащих, которые имеют боевой опыт или временно ограничены по состоянию здоровья.
Цель – сделать так, чтобы каждый боец чувствовал себя не только защитником, но и человеком. Ведь, в 63 ОМБр уверены, что восстановление, самовыражения и уход – это тоже часть боевой эффективности.
Бригада гарантирует специалистам:
- профессиональное оборудование и полноценное рабочее место;
- достойную заработную плату;
- ежегодный отпуск (две части по 15 суток);
- службу в тылу без ротаций на передовую.
В первую очередь вакансии открыты для ветеранов войны, которые имеют соответствующий опыт в сфере и желание продолжить службу, но в другом качестве.
Ранее бригада уже открыла стоматологический кабинет, а также запустила собственный пошив амуниции, чтобы обеспечить бойцов самым необходимым и сохранить боевой дух на высоком уровне.
Желающие уже могут заполнить анкету и присоединиться к 63 ОМБр.