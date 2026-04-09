Блюз, джаз или даже рок: военные медики рассказали, как оперируют под музыку
Ежедневно в медицинских учреждениях Госпогранслужбы военные врачи проводят сложнейшие операции, спасая жизни раненым с различными травмами. Это работа, которая требует максимальной концентрации, выдержки и холодного ума.
Интересно, что в операционных здесь звучит музыка. Для врачей это способ сосредоточиться и удержать эмоциональный баланс в сверхсложных условиях. Как именно это помогает спасать жизни, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".
Как проходят операции под музыку?
Анестезиолог Сергей Прудников рассказал, что перед каждой операцией тщательно подбирает музыку. Эту традицию он начал еще в 2007 году, и она сразу понравилась коллегам. Все начиналось со старенького личного проигрывателя. Сейчас песни звучат через современную колонку.
Здесь звучит блюз, джаз или даже рок в зависимости от настроения. По словам врача, выбирают музыку, которая нравится всем, но она должна быть качественная. Также все зависит от самой операции. Например, если процесс сложный и длительный, то музыка должна быть динамичная.
Если длительная операция, иногда бывает, что просят бодрую музыку, легкий рок поставить. У нас есть виды анастезий, когда сознание больного остается. Это не общая анестезия, а проводниковая, когда мы общаемся с пациентом. И почти всем нравится. Не было такого, чтобы сказали выключить музыку или что она не нравится,
– сказал врач.
Начальник отделения анестезиологии поделился, что самое трудное в работе военного врача – это первая ротация. У него она пришлась на контрнаступление в Херсоне. Он вспомнил, что было очень сложно. Потому что работа была преимущественно ночная. Тогда было очень много больных. Нужно было правильно распределять, чтобы всем оказать помощь.
За более чем 20 лет в медицине анестезиолог убедился, что спасают не в одиночку – спасают вместе. Мало быть профессиональным врачом, иметь опыт и выдержку. Самое главное – это команда, где каждый делает свое дело, подставляет плечо и работает на общий результат.
Работа врачей в условиях войны: главное
В рамках программы "Кордон.UA" рассказали, как медики возвращают военных к жизни после сверхсложных ранений. В лечебных учреждениях Госпогранслужбы обеспечивают мультидисциплинарный подход. Пациентов сопровождает команда медиков для полноценного физического и психологического восстановления. Рядом с военными всегда находятся их родные.
Первое медицинское объединение Львова сообщило, что врачи провели трансплантацию сердца 56-летнему Игорю Коверку. Он отец двух военных, который пережил инфаркт. После этого его состояние значительно ухудшилось. Обследование показало, что сердце пациента функционирует лишь на 20%. Единственным решением была трансплантация. Мужчину внесли в лист ожидания на донорский орган. Донор появился через полгода ожидания. Сейчас Игорь Коверко чувствует себя хорошо, а пересаженное сердце работает стабильно.